المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في البيضاء، اليوم الإثنين، عن إبرام الجيش واللجان الشعبية والإصلاح، اتفاق جديد يعد الثاني في اقل من 24 ساعة في إطار تطبيع الحياة بمديريات البيضاء التي سيطرت عليها قوات صنعاء خلال معارك الايام الأخيرة، وتحديدا في الزاهر والصومعة.

وقال المتحدث باسم ما تعرف بـ”مقاومة ال حميقان” – الجناح العسكري للإصلاح في البيضاء- قال في تصريح صحفي إن الاتفاق في مديرية الزاهر بإطلاق سراح اثنين من اسرى الجيش واللجان الشعبية، مقابل افراج الأخيرة عن اثنين “اسير” من ال حميقان إلى جانب تسليم جثتي قتيلان.

هذه الصفقة تأتي بعد يوم على صفقة مماثلة في جبهة الحازمية حيث توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتبادل اكثر من 20 اسير وجثة، وجميع هذه الصفقات قادها وسطاء محليين في إطار إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد نجاح الجيش واللجان الشعبية، بتأمين تلك المناطق التي كانت تعد منطلقا للهجمات على الجيش واللجان الشعبية في البيضاء وتشكل معاقل للتنظيمات الإرهابية.

وكان الجيش واللجان الشعبية، نجحت خلال هذا الشهر بالسيطرة على 3 مديريات كانت حتى وقت قريب خاضعة لفصائل المرتزقة بما فيها القاعدة وداعش، لتستكمل بذكر السيطرة على قرابة 18 مديرية من اصل 20 مديرية في هذه المحافظة الاستراتيجية وتامين كامل الحدود مع يافع وشبوة.