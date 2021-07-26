المشهد اليمني الأول

رصد المشهد اليمني الأول فتوى لما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نشرت في موقع الاتحاد على منصة تويتر.

وجاء في بيان الفتوى

“الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يفتي بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي، وينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء ويحافظ على مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون ورفض الاستبداد والدكتاتورية والتضحية بدماء البررة من الشعب التونسي”، ووصف بيان الفتوى بان ما قام به الرئيس التونسي بانه ثورة مضادة حيث جاء في البيان: “اليوم تريد قوى انتكاسة وثورة مضادة، وعودة إلى الوراء، والتوقف عن تجربته.

وورد ببيان الفتوي تهديد ضمني بالفوضى

حيث اكد البيان: “إن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب”، وطالب البيان:”ونطالب من الشعب التونسي بكل مكوناته وقواه الحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وكرامته وعدم القبول بالعودة إلى الديكتاتورية التي تركع وتجوع وتطوع الشعب نحن مع حرية الشعب الكريم وكرامته وننتظر منه أن يقول رأيه كما يجب على الجيش التونسي أن يظل وفياً لقرار الشعب حيادياً”.

ووصف البيان الوضع بانه فراغ حيث قال: “ندعو جميع مكونات الشعب التونسي، ومنظماته وأحزابه وعلماءه ورجاله ونساءه إلى الوحدة والتوافق وتجنيب البلاد المخاطر المحتملة بسبب الفراغ والفوضى والانقسام”

واكدت الفتوى بان ماحدث هو حرام شرعا ووصفته بالانقلاب حيث جاء فيها: “إن الانقلاب على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية أمر خطير ولا يجوز شرعا ولا أخلاقا ولا عرفا”.

ودعت الفتوى الى مقاومة الانقلاب بالواجب الوطني والفريضة الشرعية بقوله: “إن حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي وان الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني “

واختتم بيان الفتوى بما يشبه اعلان حرب مُقدسه حيث اختتم بالاية القرآنية المباركة (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ سورة الشعراء).

والجدير بالذكر ان اتحاد مايسمى بعلما ء المسلمين والذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي هو ذراع ديني متأسلم لجماعة الاخوان التابعة لقطر وتركيا يفتي تبعا لمصالح الغرب وتل ابيب ولايفتي لمصالح الامة الاسلامية طبقا للشرع الاسلامي الحنيف وسيادة الاوطان العربية وعلى الهواء مباشرة افتى القرضاوي بقتل رئيس ليبيا الراحل “معمر القذافي” برصاصة وافتى بجواز استباحة حلف الناتو للتدخل العسكري في ليبيا!!

وافتى القرضاوى بجواز قتل ثلث الشعب السوري اثناء ماعرف بثورات الربيع الاخوانية الداعشية وبالمقابل ابتلع ويبتلع اتحاد علماء قطر وتركيا واخوانهم السنتهم تجاه احتلال الصهاينة اليهود لفلسطين تجاة احتلال امريكا وبريطانيا واسرائيل لمواقع استراتيجية عسكرية في جزر اليمن سقطرى وميئون وباب المندب وقاعدة العند لحج ناهيك عن احتلال قطر وتركيا والامارات والسعودية بقواعد عسكرية امريكية واسرائيلية وبريطانية تستخدم لضرب وقصف اقطار الوطن العربي والديار الاسلامية المخالفة والمقاومة جزئيا او كليا لواشنطن وتل ابيب.