المشهد اليمني الأول

شهدت تونس يوم أمس الأحد، احداثا دراماتيكية تمثلت بحل البرلمان واعفاء رئيس الحكومة من منصبه من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.

وعلق نائب وزير الخارجية حسين العزي على الاحداث في تونس بالقول”لم تتقبل تونس الشقيقة حركة النهضة(النسخة الاخوانية الأكثر رقيا)فهل يحلم حزب الاصلاح بأن تقبله اليمن وهو النسخة الاخوانية المشوهة أو الأكثر رداءة من بين كل فروع تنظيم الاخوان في عالمنا الاسلامي؟!

واضاف في تغريدة له على تويتر”اذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الاصلاح يعاني حالة جنونية أشبه ما تكون بجنون البقر”.