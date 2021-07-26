8 أيام مهلة.. قبايل عبيدة تشعل ثورة وتهدد بإيقاف عملية استخراج وتصدير النفط “بيان”

المشهد اليمني الأول

وجهت قبيلة عبيدة إحدى أكبر القبائل في محافظة مأرب رسالة أخيرة إلى حكومة المرتزقة، لتنفيذ مطالب القبائل، المتمثلة بتمكين أبناء مأرب من ثرواتهم،التي بات يستفيد منها الغريب ويحرم منها القريب.

وحشدت القبائل 40 سيارة عليها أكثر من 300 رجل من أبناء القبائل، إلى منطقة ريدان النفطية التي تتواجد فيها معظم آبار النفط ومصدر النفط الخام.

وهددت القبائل بإيقاف عملية استخراج وتصدير النفط.

وقال بيان قبايل عبيدة رقم 2.. بعد إعطاء السلطة المحلية بمحافظة مأرب 10 أيام للتجاوب مع بيان قبايل عبيدة، ونظرا لعدم التجاوب فإننا لن نستمر في إصدار البيانات وسنأخذ حقوقنا بطريقنا الخاصة.

وأعلن البيان تحميل السلطة المحلية في مأرب وعلى رأسها محافظ المحافظة سلطان العرادة تبعات تجاهلهم، وحرمان أهل المنطقة النفطية من حقوقهم المتعارف عليه في كل المناطق النفطية في العالم.

وأمهل أبناء عبيدة رجل الأعمال التابع للمرتزق علي محسن الأحمر حسين الحثيلي ورجل الأعمال الإخواني المرتزق عبدالله عيشان، 8 أيام لرفع معداتهم، وممتلكاتهم، وسيتم بعد ذلك منعهم من تهريب النفط.