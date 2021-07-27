المشهد اليمني الأول

نظم أبناء عزلة المآخذ في مديرية الجبل بمحافظة عمران، اليوم الاثنين، عرساً جماعياً احتفاءً بزفاف 31 عريساً، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الغدير وفرحا وابتهاجا بيوم الولاية.

العـرس الجماعي الذي يقيمه أبناء المأخذ بمبادرات اجتماعية مشتركة تهدف إلى مساعدة الشباب وتيسير تكاليف الزواج.

وخلال العـرس الذي حضره محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وشخصيات اجتماعية من أبناء المحافظة، أشار الحاضرون والمشاركون فيه إلى ما يمثله إقامة العرس الجماعي من رسالة صمود وتحدي وإصرار أبناء الشعب اليمني على إقامة الأفراح والمناسبات الجماعية للإسهام في تخفيف الأعباء وتكاليف المهور الباهظة.

ودعا الحاضرون كافة أبناء المجتمع إلى تبني مثل هذه المبادرات الاجتماعية التكافلية الفعالة لتحصين المجتمع ومساعدة الشباب وتيسير التكاليف.