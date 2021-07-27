المشهد اليمني الأول

وجهت قبيلة عبيدة، إحدى أكبر القبائل في محافظة مأرب، رسالة أخيرة إلى حكومة المرتزقة، لتنفيذ مطالب القبائل، المتمثلة بتمكين أبناء مأرب من ثرواتهم، التي بات يستفيد منها الغريب ويحرم منها القريب.

وحشدت قبائل عبيدة 40 سيارة عليها أكثر من 300 رجل من أبناء القبائل، إلى منطقة ريدان النفطية التي تتواجد فيها معظم آبار النفط ومصدر النفط الخام. وهددت القبائل بإيقاف عملية استخراج وتصدير النفط.

ولقت قبائل عبيدة، استجابة من قبائل وأبناء مأرب، بالإصطفاف معها، والوقوف الى صفها، ضد تهميشها من حكومة المرتزقة.

وتضامن معها أبناء مأرب، وعبروا عن ذلك بتغريدات في مواقع التواصل الإجتماعي، ورصد موقع المشهد اليمني، بعض التغريدات من أبناء مأرب، التي كان منها، لناشط من أبناء مأرب نواف قائلاً: نشد على ايادي ربعنا في عبيدة المحرومين من خيرات بلدهم ونتمنى الجميع الاصطفاف حولهم، حن يهل مأرب من زمان، مثل جمل المعصرة الخير من عندنا والفائدة لغيرنا، وفي ذي الحرب المقاتلين منا والدولة لغيرنا

وأضاف نواف: التضحيات والخسائر يقدمها قبائل مارب والفائدة مع بن عزيز وعلي محسن وبعض القيادات، حن ندافع عن شرعية هادي ولا لنا تواجد في ذي الشرعية، وتابع نقدم التضحيات وغيرنا يكسب المال والثروات، اولادنا يهل مأرب في الخنادق والجبهات واولاد قيادة الشرعية في الخارج في الفنادق والجامعات، يكفينا صمت ومجاملات ماحد يريد لنا خير.

وتفاعل عدة ناشطون من مأرب، مع بيان قبائل عبيدة، والذي كان بيان رقم 2، واستخدمت فيه القبائل لهجة التهديد والوعيد، وذلك بسبب تجاهل حكومة المرتزقة.