المشهد اليمني الأول

دعت اللّجنة المنظمة لـ الفعاليات للمشاركة الواسعة للاحتفاء بيوم الولاية في أمانة العاصمة وساحات المحافظات صباح غد الأربعاء. وحددت اللّجنة المنظمة 3 ساحات للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الأربعاء بأمانة العاصمة في الساحة الغربية لحديقة الثورة، ساحة الدائري أمام بوابة الجامعة القديمة، الساحة الجنوبية لحديقة السبعين.

كما حددت ساحتي جامع الشعب وملعب الثورة للنساء لإحياء يوم الولاية صباح غد الأربعاء.

وفي محافظة صنعاء حددت اللجنة 18 ساحة للاحتفاء بيوم الولاية هي، ساحة رأس مِنْد بمديرية بني مطر، بيت نعم بمديرية همدان، قاع مدر، رجام بمديرية بني حشيش، الجامعة بمديرية أرحب، بني زتر بمديرية نهم.

وحددت لجنة الفعاليات شارع الـ 40 بمديرية سنحان، الجامعة بمديرية بلاد الروس، رأس نقيل عمدان وجِرَم بمديرية الحيمة الداخلية، بني منصور بمديرية الحيمة الخارجية.

كما حددت الأعروش وبني شداد بمديرية خولان، سوق الربوع بمديرية الحصن، شاحك بمديرية الطيال، خط الدائري بمديرية جحانة، غيمان بمديرية بني بهلول، ساحة المطار بمديرية مناخة، متوح بمديرية صعفان، جوار تعاونية سنحان لمديرية بني ضبيان.

الحديدة وإب وعمران

وفي محافظة الحديدة حددت لجنة الفعاليات 4 ساحات للاحتفاء بيوم الولاية تمثلت في، في الساحة المركزية بالمدينة عصرا – في ساحة الزيدية للمديريات الشمالية صباحا – ساحة باجل للمديريات الشرقية صباحا – ساحة بيت الفقيه للمديريات الجنوبية صباحا.

وفي محافظة إب حددت اللجنة المنظمة ساحتين مركزيتين للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الأربعاء، وهي (مركز المحافظة في جامعة إب للمربعات الأوسط والشرقي والجنوبي والغربي – وساحة ملعب يحصب بمدينة يريم لمديريات المربع الشمالي).

وفي محافظة عمران دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة في إحياء يوم الولاية يوم غد الأربعاء في المديريات كافّة.

صعدة والجوف والبيضاء

وفي محافظة صعدة حددت لجنة الفعاليات 8 ساحات للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الأربعاء، هي (مدينة صعدة – مديرية مجز – مديرية منبه – مديرية كتاف – مديرية رازح – المرازم بخولان عامر – عزلة ذويب بمديرية حيدان – عزلة بني بحر بمديرية ساقين).

وفي محافظة الجوف حددت اللجنة المنظمة (ساحتي الحزم والعنان) مكانا للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الأربعاء.

وفي محافظة البيضاء حددت اللجنة المنظمة (مدينة البيضاء – ومدينة رداع – ومنطقة عفار بمديرية الملاجم) مكانا للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الأربعاء.

المحويت وذمار وحجة

وفي محافظة المحويت دعت اللجنة المنظمة للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الأربعاء في المديريات كافة.

وفي محافظة ذمار حددت اللجنة المنظمة ساحة الثورة في المدينة مكانا للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الأربعاء لمديريات: المدينة، عنس، مغرب عنس، ميفعة عنس، جهران، بالإضافة إلى مراكز مديريات ضوران، عتمة، المنار، وصاب العالي، وصاب السافل، جبل الشرق.

وفي محافظة حجة دعت اللجنة المنظمة للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الأربعاء في كافة المديريات.

تعز والضالع وريمة

وفي محافظة تعز حددت اللجنة المنظمة 4 ساحات للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الأربعاء في (مفرق ماوية – دمنة خدير – كلية المجتمع بشرعب السلام – مدرسة مصعب بشرعب الرونة).

وفي محافظة الضالع حددت اللجنة المنظمة 4 ساحات للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الأربعاء: (الحُشاء – قعطبة – دمت – جُبَن).

أما في محافظة ريمة فحددت اللجنة مركز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز المديريات مكانا للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الأربعاء.