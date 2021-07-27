المشهد اليمني الأول

أطلقت الألعاب النارية مساء اليوم الثلاثاء، في سماء عدد من المدن والقرى اليمنية ابتهاجاً واحتفاءً بعيد الغدير، يوم ولاية الإمام علي عليه السلام، الذي يحتفل به المسلمون في الـ 18 من شهر ذي الحجة من كل عام.

ففي محافظة صعدة، أطلق أبناء مدينة صعدة الألعاب النارية في سماء المدينة في تمام الساعة (07:30) مساءً، في سلوك متوارث عبر الأجيال، تعبيراً عن ابتهاجهم وسرورهم بمناسبة يوم الولاية.

وفي محافظة حجة، أطلقت الألعاب النارية من جبال حجة، وقلعة القاهرة، وقصر نعمان، في صورة جمالية معبرة عن مظاهر الاحتفاء بيوم الولاية، وعكست حرص أبناء المحافظة على إحياء يوم الغدير بالصورة التي تجسد مدى ارتباط اليمنيين بالإمام علي عليه السلام.

وفي محافظة ذمار، قام المواطنون بإطلاق الألعاب النارية من على أسطح المنازل، كما أقاموا فعالية فرائحية بالرقصات الشعبية شارك فيها الأطفال والكبار، تعبيراً عن الفرح والابتهاج بمناسبة ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.