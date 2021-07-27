المشهد اليمني الأول

اكد عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي بتغيير جوهري وكبير في عمل اقسام الشرطة ابتداء من بعد عطلة العيد.

وقال الحوثي انه ‏تم الاتفاق على توحيد الاجراءات وتكييف القضايا لدى جميع اقسام الداخلية بما يتوافق مع اجراءات وتكييف النيابة العامة في جميع القضايا المحالة من الداخلية الى النيابة.

واكد الحـوثي في تغريدة على تويتر ان هذا الاتفاق سيتم العمل به من بعد عطلة العيد ان شاء الله.

من جهة اخرى وفي الشأن القضائي رفع عضو المجلس الاعلى الحوثي الى رئيس واعضاء مجلس القضاء بمقترح حول قضايا القسمة والتي في العادة تؤدي للنزاع بسب الخلاف على ثلاث قضايا رئيسية هي – الوصية اوكسب الاكبر اودعوى زيادة مؤكدا انه يحرم ذوي الحق من الاستنفاع حتى الحكم.

حيث اقترح الحوثـي أن يتم حجز نسبة تساوي الخلاف ويقسم ما تبقى وفق الاسهم المقدرة لكل شخص وعند الحكم يقسم ماتبقى من الحجز او يملك.