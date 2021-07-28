المشهد اليمني الأول

سخط كبير عم الشارع الرياضي بعد النتائج المخيبة التي حصدها لاعبو اليمن المشاركين في أولمبياد طوكيو الذي افتتح الجمعة بمشاركة عالمية واسعة ومثل بلادنا فيه خمسة رياضيين في اربعة ألعاب هي (السباحة، الجودو، الرماية، وألعاب القوى).

أسرار وخبايا الخروج اليمني الحزين من أولمبياد طوكيو

حالة من التندر شهدتها صفحات التواصل الاجتماعي مع توالي النتائج المحبطة والتي بدأت بلعبتي الرماية والسباحة والجودو، وشهدت خروج كافة ممثلينا من التصفيات الأولية بأرقام دون المستوى.

سارعت لكشف خبايا المشاركة اليمنية التي تمت على طريقة (تيك اوي) وتحمل فيها اللاعبون نتائج الاعداد السيئ بفعل الظروف التي يعلمها الجميع في طليعتها الحرب الدائرة منذ أكثر من ست سنوات وحتى يومنا هذا.

ياسمين الريمي: تسلمت سلاح المشاركة قبل يوم واحد

بطلة الرماية اليمنية ياسمين الريمي نالت النصيب الأكبر من التندر على صفحات التواصل الاجتماعي بعد ان حلت في المرتبة (52) من بين (53) متسابق.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعبة لـ (سوبر 1 ) الظروف التي أحاطت بها قبيل المشاركة في طليعتها سلاح الرماية الذي لم تتحصل عليه سوى قبل يوم من المشاركة فقط.

اللاعبة وبحسب المصادر لم تخض اي معسكر اعدادي خارجي قبيل الاولمبياد بسبب ظروف الحرب التي منعت تأشيرة خاصة لها في احدى الدول الخليجية.

وبسؤال سوبر 1 لأحد مسؤولي اللجنة الأوليمبية اليمنية حول سلاح الرماية الخاص باللاعبة أكد المسؤول ان وقوع اليمن تحت البند السابع يمنع استيراد السلاح او شبه السلاح ودخوله الى اليمن ما اضطر اللاعبة للتدرب بسلاح اخر غير السلاح التي شاركت به خلال البطولة وهو ما أثر على نتائجها.

ودلل المسؤول الاولمبي – الذي تحفظ على نشر اسمه – على حديثه بالقول : شاركت اللاعبة ياسمين الريمي في بطولة العالم بالهند مستخدمة السلاح الذي شاركت به خلال المعسكر الإعدادي في دولة قطر، وسجلت رقما مميزا.

مصدر مقرب من اللاعبة ياسمين نقل لـ (سوبر 1 ) الحزن الكبير والاحباط الذي اصاب اللاعبة بعد ما تداولته مواقع التواصل مؤكدا ان انجازات اللاعبة في مختلف البطولات العربية والدولية التي شاركت بها لم يشفع لها لدى الجمهور الرياضي اليمني.

الزراعي: غادرت الأولمبياد بخطأ تحكيمي

لاعب الجودو وصاحب الميداليات العربية والاسيوية احمد عياش الزراعي ناله نصيب وافر من الانتقادات بعد خروجه امام منافسه بطل كوسوفو في أقل من عشر ثواني من بداية المباراة ضمن منافسات (73) كيلوجرام.

الزراعي خص (سوبر ١) بحديث خاص حول ملابسات الخروج الحزين للمثل اليمن في لعبة الجودو من منافسات الالعاب الاوليمبية بتلك الطريقة الدراماتيكية.

وأكد الزراعي تعرضه لظلم تحكيمي فاضح بعد بدء المباراة بثواني اثر خروجه من البساط مع منافسه الكوسوفي واعلان حكم الوسط توقف اللعب (متيه) وفقا لقواعد اللعبة التي تحتم على الحكم اعادة اللاعبين.

وأضاف: ” بعد توقيف المباراة من حكم البساط دخل اللاعب الخصم بتكنيك مفاجئ والمباراة متوقفة ولم يتم احتساب النقطة من قبل حكم البساط ليعلن الحكام خارج البساط فوز المنافس الكوسوفي حتى مع العودة الى الشاشة التي أكدت ايقاف المباراة من قبل حكم البساط.

وتابع : ” فرض الحكام خارج البساط على الحكم في الداخل احتساب النقطة الظالمة التي انهت مشاركتي بالطريقة الغريبة رغم اعلان الحكم ايقاف المباراة”.

وختم بالقول: ” اقدم الاعتذار لكل الشارع الرياضي اليمني عن الخطأ الذي لم تكن لي علاقة به وتسبب به حكام المباراة، ما تسبب في حرماني تمثيل بلادي بالصورة التي كان ينتظرها الجميع”.

مختار ونوران.. يغادران من التصفيات التمهيدية

وفي منافسات السباحة غادر السباحان اليمنيان مختار اليمني ونوران بامطرف منافسات التصفيات التمهيدية لسباق ٢٠٠ متر حر و ١٠٠ متر ظهر تواليا.

وأنهى مختار سباق 200 متر حرة رابعا في مجموعته بقطعه للمسافة بتوقيت ( 1:49.96) علما بأن الرقم العالمي المسجل في المسابقة ( 1:42.00 ) والرقم الأولمبي ( 1:42.96) .

خروج مختار في التصفيات التمهيدية احزن متابعيه بعد تصدره لجولات السباق الثلاثة وخروجه في آخر ثواني الجولة الرابعة والحاسمة بفارق بسيط عن اصحاب الصدارة في مجموعته.

وتنتظر اليمن مشاركة آخر ممثليها في منافسات العاب القوى اللاعب عبر اللاعب احمد اليعري، فيما تبقى لنجم السباحة مختار اليمني مشاركة في منافسات 100 متر حرة

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تقرير – بشير سنان