المشهد اليمني الأول

“خاص”

نفط وغاز لامريكا لاصحابة ولا ام المؤمنيين أكدت مصادر للمشهد اليمني الاول في حضرموت يوم أمس الثلاثاء 27يوليو 2021م، عن وصول طائرة نقل عسكرية تابعة لقوى الاحتلال الاماراتي إلى مطار الريان حضرموت وعلى متنها عددا من مقاتلي تنظيم القاعدة التكفيري.

وكان من أبرزهم خالد القدسي وسليمان النهدي وعبده محمد المهاجري وسعيد أحمد صارم ومحمد ناصر خصروف ومحمد احمد سعيد كدفعة اولى من اصل 18 تكفيري.

كانت امريكا قد اطلقت سراحهم من سجن جوانتناموا عام 2015 م باتفاقية موقعة بين الامارات وامريكا على اساس اعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع الاماراتي ومنحهم الجنسية الاماراتية في طار تعهد ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك حسين اوباما باغلاق سجن غوانتناموا سيئ الصيت.

والامارات لا تنكث بوعدها بل تنفذ اوامر امريكا لاستخدام اوراق التكفير الوهابي بكل اشكالهم حين الحاجة اليهم بعد تجميدهم عند انتهاء المهام القذرة للصهيونية العالمية والوجهة النهائية للتكفير الوهابي هي مواقع النفط والغاز في محافظة شبوة.

خاصة بعد احراز الجيش واللجان الشعبية تقدمات ميدانية باتت على مشارف محافظة شبوة الغنية بالنفط والذي تنتزفه شركة هنت الامريكية خارج القوانيين المنُظمة وبالتواطئ مع متنفذين من رموز النظام السابق خاصة عوائل حزب الاصلاح والمؤتمر.

تكرار سيناريو دير الزور سوريا

عندما دعمت فرنسا وامريكا وتركيا جماعات التكفير “داعش” والقاعدة للسيطرة على الحقول النفطية في دير الزور مع اقتراب قوات الجيش العربي السوري من تحريرها وبعدها سلم الدواعش مواقع النفط لامريكا التي تسيطر عليه حتى اليوم حيث تسرق نفط سوريا وتبيعه بثمن بخس للكيان الصهيوني عبر موانئ تركيا اردوغان.

والشعب السوري محاصر ويعاني وخيراته منهوبه وكذلك يراد باليمن، حيث اجرى رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الجيش الأمريكي اوستن ملير لقاء بولي عهد ابوظبي محمد بن زايد قبل ايام وبعدها الامارات تنقل العناصر التكفيرية ضمن مجاميع لليمن في إطار ما يبدو أنه اتفاق مع مايسمى تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.

وذلك لمنع تحرير شبوة، كما هو الحال ايضا مع مأرب النفطية والتي تحولت الى قندهار افغانستان بمعزوفة الدفاع عن الصحابة وام المؤمنيين.

بينما ابناء البلاد من محافظة مارب يعانون وبمخطط اعداء الاسلام والمسلمين اليهود الكيان الصهيوني وامريكا الامبريالية المتوحشة.

قطر والامارات ودواعش جوانتنامو

قطر استوعبت 56 من معتقلي جوانتناموا ضمن اتفاقية مع امريكا وكما يقال لاعادة تاهيلهم ودمجهم ضمن المجتمع القطري.

وبالفعل منحتهم قطر الجنسية القطرية و منهم مراسل قناة الجزيرة سامي الحاج والامارات تحنث بل تنفذ اوامر الحكومة الصهيونية العالمية عبر امريكا.

غوانتنامو حقوق الانسان

امريكا الراسمالية الامبريالية المتوحشة تصرعنا بماي يسمى حقوق الانسان وتصدر سنويا تقرير عن حقوق الانسان بالعالم يتجاوز الجزيرة الكوبية الامريكية ” جوانتناموا” كموقع جغرافي لامكان فيه للحقوق اطلاقا.

بعد احتلال امريكا لافغانستان بعد تمثيلية احداث 11 سبتمبر 2001 م نيوريورك، في عهد الرئيس الامريكي جورج بوش الابن وبقيادة وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد تم نقل المجاهدين الوهابين ضد الاتحاد السوفيتي والارهابين مع امريكا الى جزيرة جوانتنامو كارهابيين قتلة ليس لهم اى حقوق بالمحاكمة والانسانية.

حيث تعتبر “جوانتنامو” جزيرة غير امريكية وهى مستأجرة من كوبا ولذلك لاتطبق فيها القوانين الامريكية، وهي عبارة عن موقع بحري استخباري عسكري امريكي معزول خلف حقل ألغام كوبي. صمم خصيصا للتكفيرين من طالبان والقاعدة، الذين تم القاء القبض عليهم اثناء الغزو والاحتلال الامريكي لافغانستان والباسهم بدلة برتقالية زاهية اللون وضم السجن العسكري الأمريكي حوالي 800 داعشي خلال تاريخه.

منهم 60 يمني ارسلهم حزب الاصلاح التكفيري بالجهاد الوهابي الى افغانستان تسلمت الامارات منهم 18 في عام 2015م ضمن معزوفة اغلاق غوانتناموا واعادة تأهيل ودمج بالامارات وواقع اليوم يثبت باعادة تدوير الاوراق التكفيرية الوهابية من سواد الى اكثر سواداً.

مجاهدين وارهابين

انهم اتباع العقيدة الوهابية بكل اصنافهم واشكالهم وانواعهم من عام 1745م حتى اليوم وبعدد يلامس ال 73 فرقة الوهابية وكلها في النار ماعدا فرقة واحدة هي الفرقة الناجية وهى فرقة ملاهي بن سلمان حسب العقيدة الصهيونية التلمودية كمخلوقات مُسخرة لشعب الله المختار عبر امريكا وادواتها بالمنطقة السعودية قطر الامارات تركيا.

فهم مجاهدين ضد اعداء امريكا وتل ابيب في كل زمان ومكان وهم ارهابيين اذا اقتربوا من مصالح امريكا واليهود وبخطة صهيونية مدروسة تستثمر لاحقا ضد الامة الاسلامية.

ومثال ذلك احداث نيويورك 11سبتمبر 2001م وبالتالي عندما يستهدف الداعشي سفارة امريكية او سائح غربي او المدمرة كول الامريكية في عدن.

وذلك معناه ان هناك مخطط صهيوني امريكي يستهدف هذه الدولة عبر العقيدة الوهابية الصهيونية وعندما يجاهد الوهابي في فلسطين المُحتلة حينها فقط سنحسن الظن بالوهابي والاخواني والسلفي التكفيري فهم مجاهدين ضد الاتحاد السوفيتي السابق.

وهم ارهابين عند احتلال امريكا لافغانستان وربما نراهم بالمستقبل مجاهدين ضد ايران الاهواز وخوزستان وخراسان واذربيجان الغربية، وربما نراهم مجاهدين ضد روسيا في القوقاز والشيشان وربما نراهم مجاهدين في الصين الايغور كاجندات للصهيونية العالمية فقط لاغير ومع بني صهيون سلام وملاهي وقواعد عسكرية أمنة في قطر وتركيا والسعودية والامارات لليهود والامريكان.

اهالي ال 18 والمجتمع الجنوبي اليوم وغدا سيكتمل وصول معتقلي جوانتناموا الى مطار حضرموت وبمهام متجدده لليهود والامريكان لاحتلال مواقع النفط والغاز في شبوة وحتى حضرموت بعد اعادة شحنهم بمعزوفة الصحابة وام المؤمنيين افكا وبهتان بعد سجنهم لحوالي 20عام في سجون من يقودهم ويشحنهم ضد ابناء جلدتهم.

ومع ذلك يستمر هؤلاء في خدمة اعداء الامة الاسلامية والوطن العربي واليمن، ولم ولا ولن يعتبرو.. وحقا على اهاليهم ومجتمعهم في شبوة وحضرموت اعادة تاهيلهم ودمجهم بالمجتمع اليمني والعربي والاسلامي والجهاد الاسلامي يكون باجتثاث الغدة السرطانية في فلسطين المُحتلة ضد من يحميهم امريكا ضد من يتولهم قطر الامارات تركيا السعودية ضد من يأتمر من ابناء جلدتنا باوامر ابوظبي والرياض والدوحة وانقرة حلفاء اليهود والامريكان.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

28يوليو 2021م