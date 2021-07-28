المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الأربعاء، عن اندلاع معارك شديدة في جبهات مأرب بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان.

وأكدت المصادر، أن الجيش واللجان الشعبية، يسطرون ملاحم بطولية هذه الأثناء، على مواقع مرتزقة العدوان في عدة جبهات في مأرب.

وقالت المصادر، أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية، استهدفت تجمع لقيادات مرتزقة العدوان في مأرب.

وأكدت، أن الاصابة كانت دقيقة، وخلفت عشرات القتلى والجرحى مم المرتزقة، بينهم قيادات رفيعة.

باليستيات ومسيرات تقصف العمق السعودي

على ذات السياق، أفاد مغردون سعوديون، عن انفجارات كبيرة ومتتالية، في الأراضي السعودية.

وأوضح مواطنون، ان الانفجارات، ناتجة عن سقوط مسيرات صواريخ باليستية عديدة.

وأعلنت وسائل اعلام سعودية، تابعة لتحالف العدوان، زعمها اعتراض صاروخين باليستيين، وثلاث طائرات مسيرة مفخخة في الأراضي السعودية.

وتتزامن هذه الاحداث، مع ذكرى يوم الغدير، الذي يُحيه اليمنيون في كل عام، من خلال تجديد ولايتهم لله ورسوله والإمام علي وال بيت رسول الله الاطهار.

وتأتي عمليات العمق السعودي، ردا على الحصار والعدوان، وغاراته المستمرة أكثر من سبعه أعوام، في عدوان وحصار غاشم بدون اي وجه حق على الشعب اليمني.