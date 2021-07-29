المشهد اليمني الأول

دعا عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي التجار بتدابير قد تشكل ردا مناسبا لقرار العدوان رفع جمارك عدن 100%.

وينص قرار جمارك عدن على رفع سعر الدولار الجمركي إلى (500) ريال للدولار بعد أن كان ( 250) ريالا طوال السبع السنوات الماضية وهو ما قد يسبب مجاعة بحسب بيان القطاع الخاص.

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر: ” ادعو جميع التجار الى إحدى أمرين اما رفض التوريد للمنافذ التي يسيطر عليها العدوان او عدم تحميل المواطن الزيادة التي قد تطرأ على اسعار السلع بسبب القرار.”

واكد الحوثي ان دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه بهذا القرار ترتكب ‏جريمة جديدة تهدف لتجويع الشعب اليمني ورفع الاسعار والغلاء.

واضاف: انهم يقتلون الشعب اليمني بسبب استيلائهم على المنافذ ادعو جميع التجار الى إحدى أمرين اما رفض التوريد للمنافذ التي يسيطر عليها العدوان او عدم تحميل المواطن الزيادة.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة قد استنكرا قرار جمارك عدن موكدتا انه سيضر بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية.

وأكدتا أنهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية وتضامناً مع الغرفة التجارية الصناعية في عدن يرفضان هذا القرار الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.

وقال البيان الصادر عنهما “إنه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة نسب الفقر فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين”.

وناشد البيان الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط لإلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير.