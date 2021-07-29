المشهد اليمني الأول

أحيّت وزارة الداخلية ذكرى يوم الولاية بفعالية خطابية وثقافية.

وفي الفعالية التي حضرها عدد من قادة وزارة الداخلية، أشار عضو المكتب التنفيذي لأنصار الله الدكتور أحمد الشامي إلى أهمية الاحتفاء بيوم الولاية الذي اعتاد أهل اليمن على إحيائه عبر التاريخ.

ولفت إلى أن إحياء يوم الولاية، هو للتذكير بما تعانيه الأمة”.. مؤكدا ضرورة ترسيخ ثقافة مبدأ الولاية في أوساط المجتمع .

وقال الدكتور الشامي، ” لو عرفنا ما حدث في يوم الولاية وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الإمام علي عليه السلام لفهمنا المعايير القرآنية والمواصفات الإيمانية لمن يلي أمر الأمة “.

فيما أشار مدير التوجيه والعلاقات بالوزارة العميد منصور اللكومي، إلى أهمية إحياء هذه المناسبة للتذكير بأهم مبادئ العقيدة الإسلامية وترسيخ مبدأ الولاية في نفوس أبناء الأمة.

واعتبر يوم الولاية محطة فارقة في التاريخ الإسلامي .. لافتا إلى أن الاحتفاء بهذه الذكرى، هو احتفاء بالإمام علي كرم الله وجهه وتعظيما لمكانته والتذكير بصفاته وأخلاقه وشجاعته.

وأكد العميد اللكومي، أن التمسك بمبدأ الولاية قضية أساسية للأمة الإسلامية .

وقُدمت خلال الفعالية قصيدتان للشاعر صقر اللاحجي وأحمد المؤيد وأوبريت بعنوان ” عيد الغدير” وعرض عن مكانة الإمام علي رضي الله عنه ومكامن ضعف الأمة جراء تولي اليهود والنصارى.

حضر الفعالية عدد من مستشاري وزير الداخلية والوكلاء ومدراء العموم وعدد من ضباط وأفراد الوزارة.