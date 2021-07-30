“وثيقة هامة” طرد يمنيين من السعودية لتدشين حرب اقتصادية أكثر توحشاً على اليمن

المشهد اليمني الأول

حصل موقع المشهد اليمني الأول على وثيقة طرد لعمالة يمنية من جارة السوء التي تقود حرب بربريه صهيونية على اليمن وبكل الوسائل القذرة وتحت عنوان عاجل جدا وهام ورد بالوثيقة مايلي :

” حسب توجيهات مقام وزارة الصحة السعودية مدير عام الصحة بامارة طور الباحة غرب الرياض، يامر مدير احد المستشفيات بايقاف كافة التعاقدات والتجديد مع المتعاقدين اليمنيين وبتاريخ ١٧ ذي الحجة ١٤٤٢هجرية الموافق ل 27 يوليو 2021م وطرد اثنين من الاطباء بالاسم ”

حرب اقتصادية اكثر توحشا

قرار طرد اليمنيين من جارة السوء بصفة عامة و ليس من جيزان وعسير ونجران وحسب كما اشيع وبفترة 4 اشهر يفهم بانه تصعيد لحرب اقتصادية قادمة واكثر توحشا مماسبق على اليمن فطرد المغتربين اليمنيين بالسعودية لليمن وبتعداد يزيد عن مليون مغترب يمني

وبنظر صناع القرار سيسبب ضغط اقتصادي على اليمن المقاوم مشابهه لما حدث بعد عام 1990م عندما قامت جارة السوء بطرد العمالة اليمنية بعد وقوف النظام باليمن حينها مع النظام العراقي بعد غزو واحتلال الكويت اغسطس 1990م وياتي ذلك ضمن مصفوفات العدوان المتتالية علي اليمن اقتصاديا وداعشيا وعسكريا وامنيا واعلاميا وثقافيا وبكل توحش صهيوني امبريالي غير مسبوق .

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

30يوليو 2021م