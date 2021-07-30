المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بيان المرحلة الثانية من العملية العسكرية عملية النصر المبين.

وتم خلال العملية، تحرير مديريتي ناطع ونعمان، من التنظيمات افرهابية المتمثلة في القاعدة وداعش ومرتزقة العدوان.

نص بيان عملية النصر المبين

بيانٌ صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (يـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ) صدق الله العظيم

بعونِ اللهِ تعالى استكملت قواتُنا المسلحةُ المرحلةَ الثانيةَ من عمليةِ النصرِ المبينِ في محافظةِ البيضاء والتي أدت إلى الآتي:

تحريرِ مديريتي نعمان وناطع.

دحرِ عناصرِ العصاباتِ التكفيريةِ المرتبطةِ بتحالفِ العدوانِ وتكبيدِها خسائرَ فادحة.

وقوعِ المئاتِ من مرتزقةِ العدوانِ والعصاباتِ التكفيريةِ بين قتيلٍ ومصابٍ وأسير.

اغتنامِ كمياتٍ مختلفةٍ من الأسلحة.

وبهذا تكونُ القواتُ المسلحةُ بصددِ تطهيرِ ما تبقى من جيوبٍ لتلك العناصرٍ في محافظةِ البيضاءَ بعد تحريرِ معظمِ مناطقِها.

إن القواتِ المسلحةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في عملياتِها العسكريةِ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ وتحريرِ كافةِ أراضي الجمهوريةِ وفرضِ السيادةِ وتحقيقِ الاستقلالِ.

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمن ولكلِ أحرارِ الأمة

صادرٌ عن القوات المسلحة

صنعاء عشرون ذي الحجة 1442هجرية

الموافق للثلاثين من يوليو 2021م