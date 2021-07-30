المشهد اليمني الأول

نظم مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، الخميس، مؤتمرا صحفيا كشف من خلاله عن اجمالي الخسائر التي خلفها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على المحافظة منذ بدايته وحتى العام الحالي.

وفي المؤتمر أوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة زين عبد الله، أن إجمالي المنشآت الاقتصادية التي تم استهدافها من قبل العدوان بلغت أكثر من أربعة آلاف و255 منشأة، شملت المصانع وناقلات الوقود والمنشآت التجارية والمزارع بالإضافة إلى وسائل النقل وقوارب الصيد ومخازن الأغذية والأسواق ومحطات الوقود والشاحنات الغذائية.

وذكر أن إجمالي الاستهدافات في المنشآت الخدمية بلغ 64 ألف و310 منشآت طالت مطار الحديدة وتسعة موانئ و97 محطة توليد كهرباء و41 شبكة اتصالات و637 خزان مياه و211 منشأة حكومية و749 طريقاً وجسراً و90 مصنعاً و57 ناقلة وقود وألفين و226 منشأة تجارية و78 مزرعة دجاج ومواشي و972 وسيلة نقل و392 قارب صيد و213 مخزن أغذية و53 محطة وقود و49 سوقاً و125 شاحنة غذائية.

وأشار مدير مكتب حقوق الإنسان، إلى أن العدوان استهدف 61 ألفاً و823 منزلاً و11 منشاة جامعية و297 مسجداً و109 منشآت سياحية و39 مستشفى ومرفقاً صحياً و186 مدرسة ومركزاً تعليمياً وألف و734 حقلاً زراعياً و81 منشأة رياضية و20 موقعاً أثرياً و10 منشآت إعلامية.

وأكد مدير مكتب حقوق الإنسان بالحديدة أن خروقات العدوان لاتفاق التهدئة تزيد على 170 ألف خرق نتج عنها سقوط أكثر من خمسة آلاف و394 شهيداً وجريحاً من الأطفال والنساء والرجال.