المشهد اليمني الأول

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة إن سفينة تجارية مملوكة للعدو الصهيوني تعرضت لهجوم قبالة عمان في بحر العرب .

وذكر بيان مقتضب صدر في وقت سابق اليوم من عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن التحقيق جار في الحادث الذي وصفته بأنه حدث في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، قالت المجموعة العسكرية البريطانية إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال الاسرائيلي قد افادت في وقت سابق عن مقتل اثنين من طاقم السفينة المملوكة “اسرائيليًا” التي تعرضت اليوم لاستهدافٍقبالة سواحل عمان.

وأعلنت هيئة بحرية بريطانية، عن تلقيها تقارير عن هجوم على سفينة قبالة ساحل عُمان.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الغارة التي شنت ليلة الخميس على ناقلة النفط الليبيرية شارع ميرسر. ومع ذلك ، قال مسؤول أمريكي إنه يبدو أنه تم استخدام ما يسمى بطائرة انتحارية بدون طيار في الهجوم ، مما يثير احتمال أن تكون حكومة أو جماعة مسلحة وراء الهجوم. وزعم مسؤول أمني إسرائيلي ، دون تقديم دليل ، أن طائرة مسيرة إيرانية هاجمت السفينة.

قالت شركة لإدارة السفن مقرها لندن ، الجمعة ، إن البحرية الأمريكية هرعت إلى مكان الحادث في أعقاب الهجوم وكانت ترافق الناقلة إلى ميناء آمن.

أسوء هجوم بحري منذ عام 2019

يمثل الهجوم أسوأ أعمال عنف بحرية معروفة حتى الآن في الهجمات الإقليمية على الشحن البحري منذ عام 2019. وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وآخرون باللوم في الهجمات على إيران وسط تفكك اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية. يبدو الآن أن إيران مستعدة لاتخاذ نهج أكثر صرامة مع الغرب حيث تستعد البلاد لتدشين ربيبة متشددة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي كرئيس الأسبوع المقبل.

استهدف الهجوم مساء الخميس الناقلة شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية ، على بعد أكثر من 300 كيلومتر (185 ميلا) جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.

وقالت زودياك ماريتايم ومقرها لندن ، وهي جزء من مجموعة زودياك الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر ، إن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم ، أحدهما من المملكة المتحدة والآخر من رومانيا. ولم تذكر أسماءهم ولم تصف ما حدث في الاعتداء. وأضافت أنها تعتقد أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم الآخرين على متنها.

وقال بيان زودياك ماريتايم: “في وقت الحادث كانت السفينة في شمال المحيط الهندي ، متجهة من دار السلام إلى الفجيرة بدون أي بضائع على متنها” ، مشيرة إلى موانئ في تنزانيا والإمارات العربية المتحدة على التوالي.

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية من موقع MarineTraffic.com أن السفينة كانت بالقرب من المكان الذي قال مسؤولون بريطانيون فيه إن الهجوم وقع. ومع ذلك ، فإن آخر إشارة أرسلتها السفينة جاءت في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.