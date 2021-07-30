المشهد اليمني الأول

قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة ستكشف في إيجاز صحفي يوم غد السبت عن تفاصيل المرحلة الثانية لعملية النصر المبين.

وذكر أن الإيجاز الصحفي سيتضمن عرضًا لمشاهد الاقتحامات والغنائم والأسرى.

وأضاف أنه سيتم الكشف عن المساحة الجغرافية لعملية النصر المبين في مرحلتها الثانية مع تفاصيل عمليات القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أعلن، في وقت سابق اليوم، في بيان صادر عن القوات المسلحة عن المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء والتي أدت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع وطرد العناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة”.