المشهد اليمني الأول

” خاص ”

لليوم الثالث على التوالي تستمر الحرائق في شمال لبنان الهرمل والقبيات وعكار والذي اتى على مساحات واسعة من الغابات والاشجار الحراجية ويتوسع بفعل الرياح القوية ويهدد منازل وحقول زراعية والدفاع المدني اللبناني صرح بان الحرائق خرجت عن السيطرة وحدها سوريا ارسلت حوامات لاطفاء الحرائق والحرائق لاتزال مستمرة وهناك مواطنيين تركوا منازلهم وهناك ايضا ضحايا من السكان بينما المسلمين عربا وعجما في وضع المُتفرج عكس الحال مع حرائق شمال فلسطين المُحتلة في عام 2016م وعام 2019م واللهم برد وسلاما على لبنان واهل لبنان

اغاثة للكيان العبري ولا مغيث لبنـان العربي

في 24نوفمبر من عام 2016م اندلعت حرائق كبرى في شمال فلسطين المُحتلة الكيان العبري الغاصب والعالم يرسل طوافات وفرق دفاع مدني وب 11دولة “روسيا وفرنسا وامريكا واوكرانيا واليونان وقبرص وكرواتيا وايطاليا ” وكذلك (( تركيا ومصر والاردن وسلطة محمود عباس )) وتم اطفاء الحرائق ورئيس وزراء الكيان الصهيوني يشكر مصر السيسي وتركيا اردوغان وعباس اوسلوا على ارسالهم طائرات وفرق دفاع مدني للسيطرة واطفاء الحرائق

وتكررت مساعدات تركيا ومصر والاردن وسلطة عباس للكيان العبري في حرائق عام 2019م وكذلك تكرر شكر اليهودي الصهيودي للمُسلم العثماني ومصر كامب ديفيد وبرد وسلاما على بني صهيون ولا مغيث للبـنان العربي المُسلم

واللهم بردا وسلام على لبـنان واهل لـبنان .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

03 يوليو 2021م