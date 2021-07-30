المشهد اليمني الأول

“على الاكتاف حملوه، وبأهازيج فلسطينية زفوه، وبعلم فلسطين زينوه” هكذا استقبل الجزائريون البطل فتحي نورين لاعب الجودو الجـزائري الذي انسحب من بطولة أولمبياد طوكيو 2020 تجنًا لمواجهة لاعب “إسرائيلي” في البطولة.

وعبر الجزائـري نورين عن فخره واعتزازه بقرار الانسحاب من الأولمبياد، وذلك خلال وصوله إلى مطار الجزائر عائدًا من اليابان.

وقال نورين للصحافيين في مطار الجزائر: “اتخذت القرار مع مدربي وأنا افتخر به، هذا القرار يشرفني أولا ويشرف عائلتي ويشرف الشعب الجزائري والدولة الجزائـرية “.

وأضاف: “أنا مسرور أنني أغضبت الاحتلال الإسرائيلي وتلقيت اتصالات داعمة من العالم العربي والإسلامي”.

وكان مقرراً أن يواجه نورين السوداني محمّد عبد الرسول – 24 يوليو- في مباراته الأولى مع لاعب صهيوني في دور الـ64، مع احتمالية أن يلتقي في الدور 32 مع لاعب صهيوني.