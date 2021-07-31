المشهد اليمني الأول

تفقد رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء عبدالله يحيى الحاكم ومعه نائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالملك الدرة، اليوم السبت، أحوال المرابطين في جبهات الصومعة والزاهر والضحاكي بمحافظة البيضاء.

ونقل اللواء الحاكم، للأبطال والقيادات الميدانية من منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة والمنطقة العسكرية السابعة تهاني وتبريكات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بذكرى يوم الولاية.

وأشاد رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع في كلمته أمام المقاتلين في مواقع البطولة والعزة، بما تحقق من انتصارات كبيرة في محافظة البيضاء ضد عناصر داعش والقاعدة، والتي تجسد مدى العزم والإرادة في تطهير اليمن من الغزاة والمحتلين وأدواتهم.

وأشار إلى أن أزمنة الاستعمار والوصاية والهيمنة، قد ولّت دون رجعة وأن الشعب اليمني أفشل كافة المؤامرات والدسائس وأسقط كل المشاريع الاستعمارية واجتث أدواته من المرتزقة والتكفيريين الذين باتوا اليوم يتجرعون مرارة الهزائم المتلاحقة.

وقال اللواء الحاكم مخاطباً الأبطال: “إنكم محل فخر واعتزاز قيادتكم وشعبكم بما تقدمونه من تضحيات وما تحققونه من انتصارات، سيدّونها التاريخ في صفحاته المشرقة”.

من جانبهم عبر المرابطون في جبهات الزاهر والصومعة والضحاكي بالبيضاء عن ارتياحهم لزيارة رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع ومشاركته أفراحهم بذكرى يوم الولاية وتفقده أحوالهم عن قرب.

وعبروا عن تقديرهم لاهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأوضاعهم في مواقع العزة والكرامة والتضحية والفداء دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية، مؤكدين عزمهم واقتدارهم على اجتثاث العدوان ومرتزقته وأدواته من اليمن.

في ذات السياق، تفقد اللواء الحاكم فرع الاستخبارات بمحافظة البيضاء وأوضاع منتسبيه، الذين كان لهم دور مشرف في تحقيق الانتصارات ضد العدوان ومرتزقته وأدواته التكفيرية “داعش والقاعدة”.

وأشاد اللواء الحاكم، خلال الزيارة التي استقبلهم فيها، مدير الفرع العقيد طاهر السقاف وقادة الوحدات العسكرية، بالنجاحات التي يحققها منتسبو الاستخبارات في البيضاء والدور المتميز لشعبة الاستخبارات.