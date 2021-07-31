عملية النصر المبين (تحرير مديريات الصومعة والزاهر ونعمان وناطع) في محافظة البيضاء

المشهد اليمني الأول

استعرض المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في إيجازه الصحفي ، اليوم السبت ، ما وثقته عدسة الإعلام الحربي أثناء تغطيتها للمرحلة الثانية من عملية ” النصر المبين ” والتي انتهت بتحرير مديرتي نعمان وناطع في محافظة البيضاء بمساحة تقدر بأكثر من 390 كم مربع.

ووثقت المشاهد بطولات أبطال الجيش واللجان الشعبية أثناء اقتحام وتطهير المواقع التي كانت العناصر التكفيرية تتحصر بها.. كما وثقت حجم الخسائر المادية والبشرية في صفوف العدو وكميات الأسلحة والعتاد والآليات والمدرعات التي تم اغتنامها أثناء العملية .