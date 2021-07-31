المشهد اليمني الأول

شاركت وحدتا سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في المرحلة الثانية من عملية ” النصر المبين” لتطهير مديريتي نعمان وناطع من العناصر التكفيرية، ما ساهم في سرعة حسم المعركة ومضاعفة الخسائر البشرية والمادية في صفوف العدو ذلك لما تحدثه من أثر بالغ من حيث القوة التدميرية والأثر النفسي في صفوف العدو.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوت المسلحة العميد يحيى سريع في إيجازه الصحفي، اليوم السبت ، أن سلاح الجو المسير نفذ تسعة عشر عملية منها عمليات استطلاعية وأخرى قتالية استهدفت مواقع العناصر التكفيرية وحققت إصابات مباشرة ودقيقة.. فيما نفذت القوة الصاروخية 13 عملية استهداف، نفذت بصواريخ بدر وكذلك صواريخ سعير.

وأضاف العميد سريع أن عملية النصر المبين في مرحلتها الثنية أدت إلى تطهير مديريتي نعمان وناطع بمحافظة البيضاء من العناصر التكفيرية بمشاحة اجمالية تقدر 390 كم مربع.

وأضاف العميد سريع أن عدد القتلى من تلك العناصر بلغ 160 قتيلاً وأكثر من 200 مصاب.. كما نجحت قواتنا بعون الله في أسر العشرات.

أما على مستوى العتاد فأكد العميد سريع أنه تم إعطاب واحراق العشرات من الآليات والمدرعات إضافة الى اغتنام كميات مختلفة من الأسلحة.