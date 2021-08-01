المشهد اليمني الأول

روبوت ينجح بالجري 5 كيلومتر دون استخدام الكاميرات.. وتمكن مهندسو جامعة ولاية أوريغون من تدريب الروبوت “كاسي” على الجري باستخدام خوارزمية التعلم المعزز العميق دون استخدام الكاميرات.

ووفقاً لفريق المهندسين، قام كاسي بتدريب نفسه باستخدام هذه تقنية المحاكاة، مما منحه القدرة على البقاء مستقيماً بدون حبل من خلال تغيير توازنه أثناء الجري، بحسب ما ذكر موقع “24”.

واختبر الفريق قدرة كاسي من خلال تشغيله عند الدوران لمسافة 5 كيلومترات، وأنهى المهمة بزمن 43 دقيقة و49 ثانية، وأنهى مسيرته عبر حرم جامعة ولاية أوهايو في 53:03 دقيقة، واستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً لأنه تضمن ست دقائق ونصف من التعامل مع المشكلات الفنية، بحسب الموقع.

وسقط الروبـوت مرة واحدة بسبب ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر، ثم سقط مرة أخرى بعد أن نفذ دورة بسرعة كبيرة. لكن جيريمي داو، وهو عضو آخر في الفريق من المختبر، قال إنهم تمكنوا من “إظهار قدرات الروبوت وإظهار ما يمكن أن يفعله”. وسيساعد العمل الذي يقوم به الفريق في توسيع فهم حركة الروبوتات ذات الأرجل وجعلها أكثر شيوعًا في المستقبل، بحسب موقع إن غادجيت، بحسب الموقع.