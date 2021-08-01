المشهد اليمني الأول

أدانت وزارة شئون المغتربين، بشدة قرار السلطات السعودية بترحيل المغتربين اليمنيين من نجران وجيزان وعسير والباحة، والمناطق الجنوبية كافة.

وأكدت الوزارة في بيان أن الإجراءات السعودية التعسفية أمهلت مالكي المراكز التجارية والمؤسسات والشركات أربعة أشهر لتنفيذ تلك الإجراءات أو نقل العمالة اليمنية إلى مناطق أخرى أو استبدالها بعمالة من جنسيات أخرى.

وأشارت إلى أن اليمنيين يتواجدون في هذه المناطق منذ عقود ولهم ممتلكات عقارية وتجارية ورؤوس أموال مسجلة بأسماء سعوديين وفقاً لنظام الكفيل.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات التعسفية بحق المغتربين اليمنيين تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية.. مؤكدة الاحتفاظ بحقوق اليمنيين ورفعها أمام المحاكم والمنظمات الدولية.

وطالب البيان، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، القيام بدورها تجاه الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية ضد اليمنيين المقيمين على أراضيها والتي كان آخرها منع تواجدهم في المناطق الجنوبية.