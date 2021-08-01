المشهد اليمني الأول

وقع أمس السبت في صنعاء حادث مؤلم راح ضحيته الطبيبة الصيدلانية راما اليوسفي عندما ارتطمت سيارتها بعمود الكهرباء.

وكشفت كاميرات المراقبة في شارع الستين بجولة المصباحي في العاصمة صنعاء بحسب ما نشر في المواقع الاعلامية عن مشاهد جديدة لجريمة تحرش شاب بطبيبة صيدلانية وتسببه في قتلها بطريقة بشعة، عبر حادث مروري مروع.

ووقع الحادث جراء محاولة شاب متهور مضايقتها بالسيارة امام مبنى الامم المتحدة.

وقالت المصادر الاعلامية بأن “الدكتورة راما اليوسفي كانت تسير بسيارتها وتعرضت لمضايقة من شاب، تسبب بفقدانها السيطرة على السيارة واصطدامها بعمود كهرباء وانقلبت سيارتها إلى الشارع الاخر”.

موضحة أن “الدكتور اليوسفي كانت تقود السيارة وتعمل مندوبة علمية لدى شركة أدوية، حين عارضها شاب متهور بسيارته وحاولت تفاديه قبل ان تصطدم بعمود الكهرباء وتنقلب السيارة إلى الجهة المقابلة من الشارع”.

وذكرت المصادر أن “البحث جار عن ملامح واضحة للشاب الذي كان يقود السيارة وعارض سيارة الدكتورة اليوسفي، لملاحقته وتقديمه للعدالة لينال جزاءه عن تسببه في انهاء حياة شابة في مقتبل العمر بهذه الطريقة الاليمة”.