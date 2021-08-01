المشهد اليمني الأول

اعلنت وزارة التربية والتعليم بصنعاء موعد بدء تسجيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢١ – ٢٠٢٢.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم عبد الله النعمي ان الوزارة وضعت التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد2021/2022 وحددت المدة الزمنية للتسجيل وبدء الدارسة.

واضاف النعمي في تصريح لـ”26سبتمبرنت” انه سيبدأ التسجيل للعام الدراسي الجديد من اليوم 21 ذي الحجة الموافق 31 يوليو2021، سيبدأ انتظام الادارات المدرسية فيما سيبدأ انتظام هيئة التدريس في جميع صفوف المراحل الدراسية من السبت 28 ذي الحجة الموافق 7 أغسطس ٢٠٢١.

واكد وكيل وزارة التربية ان الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الاول في جميع المراحل الدراسية ستبدأ من 6 محرم الموافق 14 أغسطس ٢٠٢١، وستنتهي الدراسة لهذا الفصل، الاثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١، وستبدأ اختبارات نهاية الفصل الاول الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١، فيما ستبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت ٠٤ ديسمبر/كانون اول ٢٠٢١.

واوضح النعمي ان الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني ستبدأ السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١، فيما ستنتهي الدراسة الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢، وستبدأ اختبارات النقل لهذا الفصل السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢، واختبارات الشهادة الأساسية في اليوم التالي.