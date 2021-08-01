المشهد اليمني الأول

تأكدت قناعتي بأنه شخص حاقد على صنعاء وعدن وكل اليمن”.. على نحو مفاجئ خرج المترجم الخاص بالفار عبدربه منصور هادي بتصريحات تكشف اسرار خطيره عن هادي القاطن في العاصمة السعودية الرياض .

وقال المرتزق وائل الهمداني الذي عمل مترجما خاصا لهادي إن الأخير طائفي مناطقي وعنصري ذو قناعات مؤذية ومدمرة لليمن.

وأضاف في منشور على صفحته في (فيس بوك): “خلال عملي كمترجم له لعام ونصف اطلعت على مناطقيته وعنصريته وتأكدت قناعتي بأنه شخص حاقد على صنعاء وعدن وكل اليمن”.

وتابع: “كرر في أكثر من لقاء مع وفود أجنبية بأن (الزيود) مجرمين وعنيفين وقد ذهلت حينها بأن رئيسنا مجرم مناطقي وعنصري”.

وأشار إلى خضوع هادي بصورة كاملة لوزير خارجيته المرتزق أحمد بن مبارك الذي وصفه بـ “صاحب الطموح الجنوني المدمر لليمن والجزيرة العربية”.

غير ان توقيت الإفصاح عن هذه الاسرار اثار الكثير من التساؤل والاستغراب وسط المراقبين والمهتمين بالشأن اليمني , والمحوا الى وقوف التحالف وراء هذه التسريبات الذي يسعى للإطاحة بهادي وانهاء مشواره السياسي , في محاولة لإنتاج شرعية جديدة , في إطار محاولة تسويق مقترحات للسلام في اليمن وبدعم من واشنطن.

و جاء في منشورة:

أنا لا أؤمن بالمذهبية ولا بالجهوية ولكني مؤمن بأني يمني عربي مسلم وهذه هويتي ولكن هذه شهادة مني للتاريخ أن عبدربه منصور هادي شخص طائفي مناطقي ذو قناعات مؤذية و مدمرة لليمن وخلال عملي كمترجم له لعام ونصف اطلعت على مناطقيته وعنصريته وتأكدت قناعتي بأنه شخص حاقد على صنعاء وعدن وكل اليمن حيث كرر في أكثر من لقاء مع وفود أجنبية بأن ( الزيود ) مجرمين و عنيفين و قد ذهلت حينها بأن رئيسنا الذي انتخبناه مجرم مناطقي وعنصري ومن هنا أناشد مجلس النواب في سيئون ودول التحالف أن تجمع البرلمان وتشكل مجلس رئاسي وتعزل هذا العنصري المعتوه وتنقذ اليمن من جنونه وفشله وعنصريته وتتخلص منه ومن نصائحه المسمومة التي يقدمها له أحمد بن مبارك صاحب الطموح الجنوني المدمر لليمن والجزيرة العربية بأسرها …

اللهم إني بلغت اللهم فاشهد .