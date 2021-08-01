المشهد اليمني الأول

“خاص ”

رصد المشهد اليمني الاول سلسلة منشورات خلال 48 ساعة فقط على صفحة الفيسبوك للمرتزق وائل عبد الهادي الهمداني والذي يشغل منصب نائب السفير اليمني في امريكا وفي سلسلة المنشورات وصف الهمداني هادي بانه مجرم و طائفي ومناطقي وعنصري معادٍ للزيود وحاقد على صنعاء وعدن وكل اليمن و طالب الهمداني قوى العدوان التي اسماها بالتحالف العربي بنشر اسماء قوائم الدبلوماسيين في جميع سفارات اليمن بالخارج فمعظمهم من اقارب السفراء وزوجاتهم والرفيقات والصديقات و شقيقات و طليقات ممن غزوا السفارات ويستلمون رواتب باليورو بواقع 6 الف و7 الف يورو شهريا وانتقد الهمداني ما اسماها بالفضيحة الكبرى التي تسيئ لعلاقة اليمن مع امريكا الشريك والراعي الاهم للانتقال السياسي في اليمن بعدم تعيين سفير لليمن في امريكا خلفا للسفير السابق واوضح الهمداني بان هادي كان يتوسل رضا الامارات ويتآمر عليها في الوقت ذاته فكيف يكون هناك تحالف وغدر في الوقت ذاته ؟!؟

ويضيف الهمداني وأنا على ذلك من الشاهدين !! والوثائق المقدمة منه ضد الإمارات إلى الدول الخمس ومجلس الأمن مثبته و شاهدة على تآمره وخيانته لكل شركائه من داخل التحالف وخارجه !!

وناشد الهمداني مجلس نواب سيئون ودول التحالف أن تجمع البرلمان وتشكل مجلس رئاسي وتعزل هذا العنصري المعتوه وتنقذ اليمن من جنونه وفشله وعنصريته وتتخلص منه ومن نصائحه المسمومه التي يقدمها له أحمد بن مبارك صاحب الطموح الجنوني المدمر لليمن والجزيرة العربية بأسرها واكد الهمداني وبالارقام ان هادي فاز باصوات المحافظات الشمالية وبنسبة 92% بينما نال 8% من اصوات المحافظات الجنوبية كما قدم المرتزق الهمداني مايشبة بالمبادرة الخليجية 2 لمابعد مرحلة هادي والاخوان حيث

كتب وقال:

” أنا شخصياً مع مشروع الدولة الاتحادية الذي تبناه مؤتمر الحوار الوطني ولكن الخيار للشعب الجنوبي أولاً وأخيراً و مقترحي فترة انتقالية لسنة أو سنتين يحكمها مجلس رئاسي يمثل الجميع ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحدد المشهد السياسي خلال أربعة أعوام ثم إجراء استفتاء في ( المناطق الجنوبية فقط وأكرر فقط ) لاختيار البقاء ضمن الاتحاد أو الاستقلال”

وكان حساب ” الموقع بوست ” الاخباري اشار بتقرير واستطلاع له على مستوى البعثات اليمنية بالخارج وافاد بوجود 55 بعثة يشغل الجنوبيين نحو 27 بينما الشمال 19 وتسع سفارات شاغرة وتشير الاحصائية الى ان عدن وابين حصلتا على نصيب الاسد بواقع 6 سفراء لكل مدينة تلتها لحج بواقع 5 سفراء منهم 3 سفراء من يافع فيما حضيت الضالع وشبوة وحضرموت ب 3 سفراء لكل محافظة وسقطرى بواقع سفارة واحدة في جيبوتي بينما لايوجد سفير ينتمي لمحافظة المهرة

وواضحت الاحصائية ان معظم موظفي السفارات اليمنية بالخارج هم من الجنوب وبنسبة 70 % ومعظمهم ليسوا مؤهلين ولايجيدون حتى اللغة العربية وكتابة التقارير .

الهمداني في سطور

وائل هو ابن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام عبد الهادي الهمداني سفير الجمهورية العربية اليمنية سابقا في سوريا حتى اعلان الوحدة اليمنية 22مايو 1990م وللهمداني الاب نشاط تجاري في صنعاء ” بالدار الاستشارية” و” جامعة خاصة ” حصل وائل على دبلوم لغات ولتحق بوزارة الخارجية السلك الدبلوماسي وعين في سفارة اليمن باثيوبيا حتى عام 2012م ثم المترجم الخاص لهادي وحكومة الفنادق ثم نائب للسفير اليمني في واشنطن .

مابعد الشيطنة العزل

المدرسة الصهيونية الامريكية علمتنا بان وراء كل شيطنة من الغرب لادواته هو الاستهداف والعزل وطي مرحلة سوداء للولوج الى مرحلة اكثر سوادً بوجوه جديده اسوأ من السابقة تدعي الطهر والعفاف والدوران في حلقة مفرغة يتحكم بها الاعداء عبر ادوات فاسده بالصوت والصورة ومن انغماس الى انغماس اكثر او العزل بفسادهم الموثق والبديل الاسوأ متوفر بالسيسي 3 .

ولتبدأ مرحلة شرعية السيسي 3 بحماية القواعد العسكرية الامريكية والبريطانية والاسرائيلية في سقطرىوميئون وباب المندب والعند ومطارات وموانئ عدن الغيضة الريان وبلحاف ومع نكهات دموية لدواعش جوانتناموا وقاعدة الجزيرة العربية ولايجاد واقع ميداني جديد كامتداد لواقع ميدان شرعية هادي والاخوان وفي نهاية النفق المظلم للشرعيات الخائنة للدين والارض والانسان اليمن لم يعد يمن لاجمهورية يمنية ولا يمن فيدرالي ولاحتى جنوب عربي ولاجمهورية الحديدة وصنعاء ولاحتى مقاومة تهامية ولا ولا بل كيانات هزيلة تغتال اليمن ومحمية بالقواعد الاجنبية وشرط شرعنتها دوليا هو الانبطاح العلني في الكنيست الصهيوني .

السياسة فن الممكن

المخدوعين بالخارج سيتلقون صدمات مؤلمة عند الولوج الى مرحلة السيسي 3 وعودتهم الى احضان صنعاء ممكن بفن السياسة واليمن يتسع للجميع والعدو السرمدي هوتحالف امريكا وتل ابيب ومن يدور في فلكهم حتى قيام الساعة وبواحدية جغرافيا اليمن وبقية الامور تفاصيل تفاصيل بينما اصحاب العقيدة التكفيرية بصفة عامة لاملازم قرآنية ولافن سياسة ممكن معهم والتعامل معهم من بطون البنادق وبسواعدقوم مؤمنيين إلّا من رحم ربي سبحانه وتعالى الملك القدوس الخبير الحكيم بتصحيح دينه وموقفه وتوجيه فوهة بندقيته نحو القواعد العسكرية بالداخل اليمني والعربي والاسلامي التركي وباتجاة الغدة السرطانية تل ابيب عندها لا ازمة يمنية ولاحروب اهلية بالديار الاسلامية .

السيسي 3 …من يكون !؟

وزير النقل السابق بحكومة تحالف العدوان صالح الجبواني غرد على صفحته بتويتر بتاريخ 27 يوليو 2021م

وقال : رئيس الحديقة الخلفية القادم وارفق معها صورة سلطان البركاني وتزامن ذلك مع خبر عقد جلسة لنواب سيئون وبرئاسة سلطان البركاني وسيناريو العزل بالوفاة او بالعنصرية او بالعجز لاسباب مرضية او بالفساد وتدهور العملة وارتفاع الاسعار هو لاعلان ان منصب الرئيس شاغرا وبحسب الدستور فان رئيس مجلس النواب هو من سيشغل منصب الرئيس الشاغر و لمدة 30 يوم يتم خلالها طى ورقة الاخوان واعتقال كم مسؤول بتهمة الفساد لتلميع السيسي 3 كمدخل لتثبيت البركاني رئيسا للحديقة الخلفية

والذي سينفذ كل اوامر الحكومة الصهيونية العالمية وبلاحدود والرياح الاطلسية اعادت هادي اعلاميا الى بيت الطاعة في الرياض ولم يظهر بالاعلام صوت وصورة وهادي بالاعلام فقط يرسل برقيات التهاني للخارج وبرقيات التعازي للداخل وسيناريو العزل يتأجل الى اجل مسمى في الكنيست الصهيوني والبيت الابيض الامريكي لصناعة سيسي 3 بنفس مواصفات سيسي مصر وسيسي تونس قد يكون البركاني او احمد علي او علي ناصر محمد او باسندوة او اخرون يجيدون التلون حسب المكان والزمان .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

1 اغسطس 2021م