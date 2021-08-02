المشهد اليمني الأول

تحدث وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي عن الأوضاع في عموم الجبهات ومستجداتها والانتصارات النوعية التي حققها الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل خلال الفترة الأخيرة في العديد من الجبهات بإسناد من القوة الصاروخية والطيران المسير وتعاملهم الحاسم مع زحوفات مرتزقة العدوان ومحاولات الاختراق التي يقومون بها بين الحين والآخر سيما في جبهة الساحل الغربي.

وأكد العاطفي على الروح المعنوية العالية لأبطال اليمن المغاوير وإيمانهم بعدالة قضيتهم وهم يذودون عن حياض الوطن .. لافتاً إلى أن القوات المسلحة واللجان الشعبية ما تزال تحتفظ بالعديد من المفاجآت للمعتدي الغازي في حال استمر في عدوانه وحصاره الباغي.

وأشاد وزير الدفاع بمستوى الدعم والإسناد الحكومي والشعبي المادي والمعنوي المتواصل للجبهات ورجالها الميامين .. مشيراً إلى أهمية تواصل هذا الدعم لما من آثار ايجابية على المقاتلين وروحهم المعنوية وتعزيز ثباتهم وصمودهم الأسطوري في عموم الجبهات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، الذي أطلعه على المستجدات في عموم الجبهات بصورة عامة ومحور البيضاء بصورة خاصة.