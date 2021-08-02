المشهد اليمني الأول

تحتل محافظة صعدة المركز الأول في زراعة الرمان بين المحافظات اليمنية وتقدر المساحة المزروعة بالرمان بحسب كتاب الإحصاء الزراعي للعام 2019م 1618هكتار وكمية الإنتاج تصل الى 100 الف طن .

واوضح مدير مكتب الزراعة بمحافظة صعدة المهندس زكريا المتوكل لصحيفة 26سبتمبر” ان عدد أشجار الرمـان بالمحافظة بلغت 2مليون شجره .مشيراً بان بداية موسم حصاد الرمـان يبدا في يوليو للأصناف المبكرة بينما البداية الحقيقية لموسم الحصاد في شهر أغسطس ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر وقد يمتد الى ديسمبر.

وقال المتوكل بان الرمـان يواجه عدة تحديات منها عدم وجود برادات كبيرة تستوعب كميات كبيرة من الإنتاج وكذلك انتشار مرض موت أشجار الرمان او ما يسمى عند المزارعين بالناقز وهو مرض فطري فيروسي نيماتودي .

مشيراً الى انه تم نزول لجان من هيئة البحوث الزراعية والإدارة العامة لوقاية النباتات لمكافحة هذا المرض كما تعمل هذه اللجان على توعية المزارعين وارشادهم ببعض الارشادات للتقليل من مخاطر هذا المرض .

وأشار المتوكل بان الرمان يصدر الى الأسواق الخليجية ودول الشام ومنها العراق وسوريا ودول شرق اسيا اندونيسيا وماليزيا وهناك شحنات تجريبية الى الأسواق الأوروبية والمانيا وامريكا اللاتينية خلال العام الماضي ولاقت رواجاً كبيراً واقبالاً من قبل المستهلك الألماني .