المشهد اليمني الأول

قُتل قائد “اللواء الثاني حماية طرق” التابع لقوات التحالف، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع مسلحين قبليين في محافظة مأرب.

وقالت مصادر قبلية في محافظة مأرب لـ”وكالة الصحافة اليمنية”، إن العميد “عبدالواحد دوكر الحداد” قائد “اللواء ثاني” التابع لقوات التحالف، قتل مع عدد من مرافقية جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات التحالف وميليشيا الإصلاح من جهة وأبناء قبيلة الدماشقة أحد بطون قبائل عبيدة من جهة أخرى.

وأشارت المصادر، إلى أن الاشتباكات التي تواصلت من ساعات الفجر الأولى وحتى ظهيرة اليوم، اندلعت بين الطرفين، في منطقة “العرقين” شرق مدينة مأرب، جراء رفض قبائل الدماشقة استحداث مواقع عسكرية لقوات التحالف، في مناطقهم بوادي عبيدة.

وأوضحت المصادر، أن طرفي الصراع استخدموا كافة أنواع الأسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات.

وأكدت المصادر، أن قبائل الدماشقة تمكنوا من السيطرة على منطقة “العرقين” واستحداث نقاط تفتيش وحواجز على الطريق الدولي الرابط بين مدينة مأرب، ومنطقة العبر ومنفذ الوديعة الحدودي.

وتحاول قوات التحالف، خلال الساعات الماضية، استحداث خطوط دفاعية جديدة لها على أسوار مدينة مـأرب، بعد الانتصارات المتسارعة لقوات صنعاء في العديد من جبهات المدينة.

المصدر: وكالة الصحافة اليمنية