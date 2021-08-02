المشهد اليمني الأول

اعترفت وسائل إعلام سعودية، بهزيمة قوات تحالف العدوان للمعركة في مأرب، على يد قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، التي تحقق انتصارات متسارعة في جبهات شمال وغرب وجنوب المدينة.

ونقلت قناة العربية الممولة من السعودية، في تقرير لها عن أسباب تراجع قوات المرتزقة في معارك مأرب، نشرته اليوم الإثنين، عن مسؤول عسكري في قوات تحالف العدوان: إن ” سبب تراجع قوات التحالف في جبهات مأرب، يعود للمماحكات الحزبية ، وحسابات بعض الأحزاب السياسية التي تعمل لمصلحتها الشخصية وليس لمصلحة الشرعية “.

وأوضح ، أن بعض هذه القيادات العسكرية لا تفكر سوى بمصلحتها وترفض أوامر “حكومة الفار هادي” وقيادة التحالف ما يجعلها تتعرض لتلك الهزائم الفاضحة.

ودعا، إلى ضرورة تغيير القيادات العسكرية المحسوبة على حزب الإصلاح من قيادة الألوية العسكرية المشاركة في مواجهة قوات صنعاء في المحافظة.

ورأى مراقبون أن التقرير الذي نشرته “قناة العربية” يؤكد بأن الرياض بدأت في مهاجمة مليشيا الإصلاح في خطوة استباقية لتبرير هزيمتها في مأرب والهروب من تداعيات هذه الهزيمة قبيل إنتهاء شرعية الفنادق من المشهد العام في حال سقوط مأرب بيد قوات أبطال الجيش واللجان الشعبية.