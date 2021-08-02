المشهد اليمني الأول

اكد الخبير العسكري اليمني، العميد عابد محمد الثور، ان عملية النصر المبين لتحرير البيضاء بمثابة رسالة قوية وضربة قاصمة لتحالف العدوان في محافظة البيضاء.

وقال الخبير العسكري، ان اهمية عملية النصر المبين تكمن من الناحية الجغرافية كونها منطقة حساسة لاشرافها على ثماني محافظات ومنطقة حدودية سابقة وتمركز فيها الدواعش والقاعدة لاكثر من عشرين عاما اي محصنة بشدة.

واضاف العميد عابد محمد الثور، ان نجاح القوات اليمنية كان بمثابة رسالة قوية وصادمة لتحالف العدوان ولامريكا كونها هي راعية تلك الجماعات الارهابية.

واشار الخبير العسكري الى ان تحرير تلك المنطقة في اثنين وسبعين ساعة بعد عشرين عاما من سيطرة الارهابيين اي ان اليمن امام مرحلة جديدة.

وشدد العميد عابد على ان تحرير البيضاء من الجماعات الارهابية رسالة صادمة وضربة قاصمة للعدوان ان تلك المنطقة التي راهنت عليها كورقة مهمة جدا ومحور ارتكاز لها في كل المعارك وسقوطها اليوم يفقد العدوان اهم ورقة كان يراهن عليها وهو رهان الدواعش والتكفيريين.