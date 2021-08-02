المشهد اليمني الأول

تعاقدت دائرة السياحة والتسويق بإمارة دبي مع شركة (تال للطيران) الإسرائيلية لتمثيلها في الأراضي المحتلة، والعمل على تطوير وتوسيع السياحة من كيان العدو إلى دبي.

وبموجب الاتفاق الموقع خلال الأيام الأخيرة بين الجانبين، ستعزز الشركة مكانة دبي السياحية بين زبائن الشركة ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات، بهدف عرض مجموعة مختارة من عروض العطلات إلى دبي.

وذكر بيان صادر عن شركة “تال للطيران” أن الشركة ستوسع الإمكانيات السياحية المتاحة في دبي وستضعها كمدينة عالمية تستقبل جميع السياح من أنحاء العالم ومن الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان أن “الشركة ستعمل على استعراض مجموعة واسعة من مواقع الجذب السـياحية والفعاليات في دبي، من بينها مراكز تسوق مختلفة، فنادق ومرافق إقامة، ثقافة وفن تراثي، تسلية للعائلات، فن الطهو والشواطئ، الطبيعة والمرافق الحديثة لاستضافة المؤتمرات والأحداث متعددة المشاركين”.

وتمثّل الشركة الإسرائيلية أيضا الخطوط الجوية الأثيوبية، طيران أوروبا، طيران البلطيق، طيران بانكوك، والخطوط الجوية القبرصية وغيرها..

إشارة إلى أنه بعد التوقيع على “اتفاقيات إبراهام” التطبيعية، اختيرت الشركة الإسرائيلية كممثلة لشركة طيران الخليج (Gulf Air) خطوط الطيران الوطنية البحرينية، وممثلة شركة الخطوط الملكية المغربية (Royal Air Morocco)، والتي ستبدأ قريبا بتسيير رحلات بين الكيان ومدينة الدار البيضاء في المغرب.