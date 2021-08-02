المشهد اليمني الأول

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، منظمة حقوق الإنسان لانتقادها إعادة الصين للمنشقين الكوريين الشماليين، واصفة إياها بأنها “منظمة حقيرة متآمرة لحقوق الإنسان”.

ووجهت وزارة الخارجية لكوريا الشمالية انتقادا حادا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، متهمة إياها بارتكاب “ابتزاز حقوقي مناهض للصين” ونشر شائعات حول الإعادة القسرية إلى الوطن.

وكتبت الخارجية على موقعها على الإنترنت: “عندما يتعلق الأمر بـ” هيومن رايتس ووتش “، فهي منظمة متآمرة “حقوقية” خبيثة، تصف نفسها بأنها منظمة دولية لحقوق الإنسان، لكنها شاركت بنشاط في عمليات “حقوق الإنسان” المناهضة للصين من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة”.

كما انتقدت الوزارة المنظمة لتشويهها “الصورة الحقيقية” ل‍حقوق الإنسان في الصين ونشر “افتراءات” بأن الصين تنتهك حقوق الإنسان في هونغ كونغ والتبت ومنطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم.

وأثارت “هيومن رايتس ووتش”، في الشهر الماضي، مخاوف بعد أن أعادت الصين نحو 50 لاجئا كورياً شمالياً إلى وطنهم حيث قد يواجهون التعذيب والسجن وربما الاعدام.

وزعمت “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومة الصينية تضع حاليا 1170 كورياً شمالياً على الأقل رهن الاحتجاز.