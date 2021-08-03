المشهد اليمني الأول

” نحتفظ بالدراهم لليمن، نتونس مع الحريم والمخدرات ” هذا ما قاله الممثل السعودي يعقوب الفرحان الغامدي في المسلسل السعودي المسمى رشاش في الحلقة الخامسة الدقيقة 14 من المسلسل الذي تعرضه قناة MBC السعودية.

ويكرس المسـلسل مفهوم ان اليمن عامة وخاصة مارب كمنطقة حاضنة للارهابيين التكفيريين الهاربين من السعودية ومن جهة اخرى كوكر للمخدرات و وعيب انتهاك الشرف والعرض.

ويأتي ذلك ضمن اطار عدوان سعودي صهيوني امارتي امريكي بريطاني اممي شامل على اليمن بغطاء من قوم محسوبين على اليمن والعروبة والاسلام كالنعال القذرة البلاستيكية ليس لديها دم وروح وقيم واخلاق ودين بكل المعايير والمقاييس حتى الحيوانات والحشرات تبدى نوع من الغيرة والحمية باستثناء احذية تحالف العدوان العالمي على اليمن.