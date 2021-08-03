المشهد اليمني الأول

طردت البحرين نجل دبلوماسي في حكومة الفار هادي، بتهمة تزوير محررات رسمية.

وأفادت مصادر بأن السلطات الأمنية في البحرين ألقت القبض على نجل القنصل اليمني في سفارة الفار هادي بالمنامة “أنور” حمود العديني، بعد ثبوت تورطه في قضية تزوير.

وأضافت أن خارجية الفار هادي حاولت التعتيم على فضيحة نجل دبلوماسي عبر تقديم سفيرها في المنامة علي حسن الأحمدي، التماساً للسلطات في البحرين من أجل الإفراج الإفراج عن “أنور” وإغلاق القضية.

وقالت المصادر إن السلطات البحرينية وافقت على الإفراج عن أنور العديني شريطة طرده من أراضيها وحظر دخوله نهائياً.

دبلوماسية عصابات

الطريقة التي تدار بها السياسة الدبلوماسية للمرتزقة في دول العالم أقرب ماتكون لدبلوماسية عصابات انتهازية تبحث عن الثراء الفاحش لشلة لصوص.

حيث فرغت حكومة الفار هادي سفارات اليمن من محتواها الدبلوماسي والخدمي للجاليات وجعلت المناصب في بعثاتها حكراً على أقارب قيادات ماتسمى بـ”الشرعية” للاستحواذ على المخصصات الضخمة بالعملة الصعبة، في مقابل اقصاء الدبلوماسيين المؤهلين وذوي الكفاءات بمبررات مناطقية ضيقة.

وكانت الخارجية الأمريكية انتقدت الشهر الماضي، محاولات وزير خارجية الفار هادي، المرتزق “أحمد عوض بن مبارك”، الاحتفاظ بمنصبه السابق سفيراً في واشنطن وشغل المنصبين في نفس الوقت، وأمهلته لإخلاء أسرته من مبنى سكن السفارة ومغادرة البلاد خلال 30 يوماً.