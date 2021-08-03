المشهد اليمني الأول

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير أوَّلية عن وقوع “حادث عسكري” قرب ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

ونشر موقع “نيوز 24” الإسرائيلي، أن أربع سفن بالقرب من شواطئ دولة الإمارات العربية أبلغت اليوم، عن فقدانها السيطرة بالقرب من جزيرة الفجيرة الاماراتية في خليج عُمان.

وبحسب موقع مراقبة السفن MarineTraffic، فإن إثنتين من السفن، ناقلة النفط Golden Brilliant والسفينة “كامدهنو” والتي تحمل الإسفلت، أبلغتا عن طريق نظام التعرف الآلي أنهما “ليستا تحت السيطرة”، مشيرتان إلى أن “هذا يعني أن السفن لا يمكنها الاستمرار بالمسير”.

وتحدّثت هيئة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن وقوع حادث قرب ميناء الفجيرة، مضيفةً أنه طُلب من السفن عدم الاقتراب من منطقة الحادث، من دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وذكرت الهيئة، عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن “الحادث غير مرتبط بأعمال قرصنة”.

ونقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن وزارة الدفاع البريطانية، يوم الجمعة الماضي، معلومات عن مهاجمة سفينة إسرائيلية، قبالة خليج عُمان، وفق بيان “الدفاع البريطانية”.

وبحسب التقارير، فإنَّ “السفينة هوجمت في بحر العرب”، مشيرةً إلى أن الموقع يبعد أكثر من 300 كيلومتر (185 ميلاً) جنوبيّ شرقيّ العاصمة العُمانية مسقط.

وتحدّث موقع “درياد” للأمن البحري عن سقوط قتيلين على متن سفينة إسرائيلية تعرّضت لهجوم بـ”طائرة مسيّرة” في بحر العرب.

وأدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان أصدره، الهجوم على سفينة “ميرسر ستريت”، واصفاً إياها بـ”السفينة التجارية التي كانت تمرُّ بسلام شماليَّ بحر العرب في المياه الدولية”.

وفي ردّ على الاتهامات، اعتبر المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود مشكيني، أن حجم “إسرائيل” لا يؤهّلها لتنفيذ تهديداتها ضدّ إيران.