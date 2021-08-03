المشهد اليمني الأول

لقد أظهر الشعب السعودي حقده وأبدى استحقاره للشعب اليمني بأكمله دون استثناء وبصورة واضحه

وهذا يوضح مدى النظرة الدونية الذي يشبع بها الشعب السـعودي مع نظامه باستثناء البعض الذي لايشفع له صمته!!

كما كشف المسلسل لكافة فصائل المزترقة وأنصارهم “المؤيدين بزعمهم” أن لافرق في نظرتهم لليمنيين

(فقد تم تصوير نساء اليمن الأعظم دون غيرهن بصورة قبيحة وتم تخصيص نساء مأرب بالذات)!!

أؤلئك النساء من يقعين في جغرافيا مؤيدة للتدخل السعودي والإماراتي والتي لم تشفع لهن!!

لقد تمادى السعوديون بحقنا كثيرا وكان سبب ذلك التمادي خضوع شرعية الفنادق لهم، فلم يظهروا اي احترام حتى لمن سلم لهم دولة، يخوضوا ويلعبوا فيها وينهبوا كل مواردها باسمهم.

لقد اسأت حكومة الفنادق حتى بسمعة المزترقة والخائنين والمنافقين وحتى بسمعة المفسدين في الأرض

سيتم احتساب كل خطيئة وجريمة يرتكبها النظام السعودي وسيتحملها قبلهم كل من ينتمي لشرعية الفنادق

وكل من أيدهم بأفعاله وصمته وسكوته وخضوعه..

سنحسب ذلك ونحتسب الى ان يأتي يوم نحتكم فيه ونتحاكم بالصواريخ والطوائر والقذائف والبندقية، وسيلعنكم التأريخ والأجيال القادمة جيلا بعد جيل

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يحيى البدري