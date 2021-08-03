المشهد اليمني الأول

كشف خبير إقتصادي موالي لتحالف العدوان السعودي، الثلاثاء، عن رفض المحافظات الواقعة تحت المرتزقة إرسال إيراداتها المالية إلى البنك المركزي اليمني في عدن.

وقال الخبير الاقتصادي المرتزق عبد الحميد المساجدي، في مداخله مباشرة على قناة العربية السعودية، إن جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي لا تورد الإيرادات العامة إلى خزينة الدولة في عدن.

وأوضح المساجدي أنه لا يوجد دورة مالية في البنك المركزي اليمني بعدن، مشيرا إلى أن عملية ضخ العملة الجديدة تمت بشكل عشوائي.

يذكر أن إيرادات النفط والغاز اليمني تورد إلى خزينة البنك الأهلي السعودي وليس إلى البنك المركزي اليمني في عدن ، حسب مصادر حكومية.

وتشهد مناطق سيطرة حكومة الفار هادي أوضاعاً إقتصادية سيئة للغاية ، وسط فساد مالي مستشري في مؤسسات الحكومة، وغياب تام لوضع أي معالجات سريعة لإنقاذ الإقتصاد الوطني.