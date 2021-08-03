المشهد اليمني الأول

وجه “معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول”، اتهامات للحكومة السعودية بسعيها للتكتم على أزمة الفقر التي يعاني منها الشعب السعودي، لتغطية الفشل في إدارة الجانب الاقتصادي.

وأوضح المعهد الدولي أن الحكومة السعودية تبذل جهودًا عالية للتغطية على أزمة تفاقم الفقر في البلاد، وسط ثراء العائلة الحاكمة، وتفشي الفساد.

وأشار المعهد في تقرير نشره إلى أن أزمة الفقر في المملكة تتفاقم بمعدلات عالية بين المواطنين السعوديين، لكنه يظل حقيقة مخفية وراء ثراء العائلة المالكة.

وكان البنك الدولي أكد على أن السعودية تواجه مشكلة فقر واضحة، وكذلك مشكلة عدم المساواة في الدخل، بحيث تحتل المملكة واحدة من أسوأ المراكز في مكافحة الفقر عالميًا.

وتأتي هذه الأزمة والفشل الذي تعاني منه السلطة؛ وسط تمسك الأخيرة بالقمع والتضييق على منتقدي سياستها، والمطالبين بالإصلاح لإنقاذ البلاد من تفاقم الأزمات.