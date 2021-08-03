المشهد اليمني الأول

أعلنت صنعاء، الثلاثاء، عن جهوزية ميناء الحديدة لاستقبال كافة السفن والحاويات، لتخفيف ارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتيجة زيادة تكاليف الشحن البحري، ومضاعفة صرف الرسوم الجمركية في ميناء عدن، والتي فرضتها حكومة هادي مؤخرا.

وقال وزير النقل في حكومة صنعاء ، عامر المراني ، إن وزارته قدمت تسهيلات لمساعدة التجار على نقل المواد الغذائية إلى ميناء الحديدة، بدلا عن ميناء عدن.

وأوضح الوزير المراني أنه طالب في لقائه بمندوب الأمم المتحدة في اليمن بنقل الشحن إلى ميناء الحديدة لتسهيل عملية نقل المواد الغذائية الى المواطنين، مؤكدا أنهم ” لا يعولون على الأمم المتحدة ” التي زعمت نيتها بنقل مقرح صنـعاء إلى حكومة الفار هادي والتحالف.

وأشار إلى أن ” ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع يأتي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الجمركي المفروض من المرتزقة في عدن ” ، مجددا رفض صنعاء قيام حكومة هادي فرض الدولار الجمركي على المواطنين والتجار.