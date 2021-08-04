المشهد اليمني الأول

وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء ، رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، ممثلا لفخامة الرئيس مهدي المشاط للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

والتقى رئيس الوفد الوطني محـمد عبدالسلام اليوم بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ناقلا له تحيات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، متمنيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل الحكومة القادمة.

حضر اللقاء سفير الجمهورية اليمنية لدى طهران ابراهيم الديلمي.