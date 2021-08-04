المشهد اليمني الأول

توعدت وزارة الصحة العامة والسكان، المستشفيات غير الملتزمة بالتسعيرة المحددة للخدمات التشخيصية بإغلاق أقسام التشخيصية خلال 3 أيام.

وأكد وزير الـصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل خلال اللقاء الموسع لاتحاد وإدارات المستشفيات الخاصة بشأن تسعيرة الخدمات والتوسع في التخصصات وتقييم 2021م والصعوبات نتيجة الحصار العدوان، أن الوزارة بصدد إنزال تسعير أقسام الجراحة والنساء والولادة.. محذراً أن أي تجاوز سيواجه المستشفى إغلاقا جزئيا.

وأشار المتوكل إلى أن وزارة الصحة تحضر لإجراء تقييم أداء يتناول تعامل وصحة إجراءات المستشفى تجاه المريض وبهدف الحد من الأخطاء الطبية.. لافتاً إلى أنه لا يمكن إعفاء إدارات المستشفيات عن مسئوليتها أمام ارتفاع الأخطاء الطبية.. واصفاً الوضع بـ “غير المقبول”.