المشهد اليمني الأول

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن الحركة تتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية سعودية بإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين بالمملكة وإنهائه.

وأضاف هنية، في تصريحٍ له، أن “تطلع الحركة نابعٌ من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

يأتي ذلك تعقيبًا على الأنباء الواردة من السعودية بتحديد الأيام من الأحد إلى الخميس من الأسبوع المقبل للنطق بالحكم بحق معتقلين فلسطينيين.

وقال إسماعيل هنية: نعبر عن أمنيتنا أن تتوج هذه الجلسات بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم محمد الخضري.

ويعاني الدكتور الخضري من سرطان البروستاتا، ويحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية لا تتوفر في العيادات الطبية في السجون السعودية.

وأكدت حركة حماس (في بيانات) في وقتٍ سابق، أن الرياض تعتقل نحو 60 فلسطينيًّا، منهم ممثلها السابق في الرياض الخضري ونجله.

تجدر الإشارة إلى أن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي جدد عرضه في مبادرته للنظام السعودي في 20 مايو من العام الماضي، بشأن إطلاق المختطفين الفلسطينيين من حركة حماس في سجونه، مؤكدا استعداده رفع سقف صفقة التبادل لتشمل طيارين وتسعة ضباط سعوديين، إلا أن النظام السعودي استمر في تعنته.

وأوضح السيد عبدالملك بالقول “نأمل من النظام السعودي التفاعل الإيجابي مع مبادرتنا، إن لم يكن من أجل الأخوة الفلسطينيين فمن أجل طياريه وضباطه الأسرى”.