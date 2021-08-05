المشهد اليمني الأول

أعلنت السلطات السعودية أن لا سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443 خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ويأتي إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية عدم وضع سقف محدد لأعداد المعتمرين بهدف جمع الأموال من هؤلاء المعتمرين بعد موسم حج ذ مدخول منخفض نسبياً، كما أنه يأتي في الوقت الذي تتفشى فيه السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد بينها الدول التي طعمت الكثير من مواطنيها بلقاحات كورونا.

وتسعى السلطات السعودية لجلب المزيد من المعتمرين في محاولة لتعويض خسائرها الفادحة بسبب تفشي جائحة كورونا في حين، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية قبل أسبوعين عن عدد المعتمرين من خارج المملكة الذين ستستقبلهم خلال الأسابيع المقبلة وقالت إنه سيتم استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها اعتبارا من 10 أغسطس/ آب الجاري، لكن الوزارة بينت أن هذا العدد يشكل الدفعة الأولى من المعتمرين بعد انقضاء موسم الحج لهذا العام والذي انقضى بعدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألف حاج فقط من المتواجدين داخل المملكة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية هشام سعيد أن قدوم المعتمرين من الخارج متاح للوافدين من البلدان التي لم يتم تعليق القدوم منها لأداء العمرة، لكنه بيًن أن هذا سيكون وفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني، كما أكد أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين بشكل تدريجي خلال الفترات المقبلة.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد كشفت في يوليو المنصرم أن 500 شركة سياحية تستعد لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وفق اشتراطات التحصين، ومعايير وبروتوكولات الصحة لسلامة ضيوف الرحمن، وأكدت أن التسجيل والحجز وإتمام عملية الدفع سيكون متاحا إلكترونيا.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت السلطات السعودية عن موعد واشتراطات أداء العمرة للأشخاص من خارج المملكة، وحددت السلطات السعودية في إعلانها آلية استقبال هؤلاء المعتمرين عبر المعابر المختلفة.

وذكر عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية هاني علي العميري أنه سيتم استقبال هؤلاء المعتمرين بدءا من 1 محرم.

ولفت إلى أنه يمكن لمن يرغب في أداء العمرة من خارج السعودية شراء برنامج كامل من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة، وبين العميري أنه يمكن ذلك من خلال المنصات الإلكترونية.

كما تم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها، وأيضا تم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات، وباقي الشركات والمؤسسات الأخرى جار إنهاء إجراءات تفعيلها لموسم العمرة.

وذكر أن هناك نحو 500 شركة ومؤسسة تستعد لاستقبال معتمري الخارج، وأشار المسؤول في السعودية إلى وجود أكثر من 6000 وكيل عمرة خارجي، كما يوجد نحو 30 موقعاً ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني.

ونوه إلى أن “جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية”، وبين أن التسجيل بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C.