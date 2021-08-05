المشهد اليمني الأول

في أول لقاء له مع وفد رسمي يمني استقبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وفد الجمهورية اليمنية برئاسة محمد عبد السلام ممثلا لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

وقال الرئيس الايـراني ابراهيم رئيسي لدى استقباله محمد عبد السلام المبعوث الخاص لحكومة الإنقاذ الوطني اليمني اليوم الاربعاء ،ان اليمن تحول الى مظهر لمقاومة الاستكبار العالمي ومفخرة للعالمين الاسلامي والعربي .

وأشاد الرئيس آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، مساء اليوم الأربعاء ، بمقاومة الشعب اليمني والمجاهدين ضد المستكبري والمتغطرسين وقال ان اليمن تحول الى مظهر لمقاومة الاستكبار العالمي ومفخرة للعالمين الاسلامي والعربي .

وقدم وفد الجمهورية اليمنية للسيد رئيسي التهاني والتبريكات بانتخابه لرئاسة الجمهورية الإسلامية ومباشرته مهامه رسميا واستعرض الطرفان تطورات المنطقة.

وكان الوفد اليمني قد وصل إلى طهران تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية الرئيس الإيراني والتي ستقام الخميس القادم بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين و115 مسؤولا رسميا من 75 دولة.

وأكدت المصادر أن اللقاء مع الرئيس الإيراني كان هاماً وناقش آفاقاً واسعة لاستعراض تطورات المنطقة.

حضر لقاء الوفد مع الرئيس الإيراني الأخ إبراهيم الديلمي سفير الجمهورية اليمنية في إيران.