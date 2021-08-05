المشهد اليمني الأول

سجّل الاقتصاد السعودي أداء سلبياً بشأن مواجهة أزمة البطالة في المملكة رغم الترويج المستمر للوعود من ولي العهد محمد بن سلمان بشأن الحد منها وتوفير الوظائف.

وأظهـــرت الإحصائيـات الرسمية للربع الأول من عام 2021 انخفاض البطالة بين المواطنين السعوديين إلى أدنى مسـتوى لها منذ ما يقارب الخمس سنوات، لكن الإحصاءات تشير إلى أن هذا الانخفاض يعـود إلى تناقـص السعوديين الراغبين أو القادرين على العمل، وليس بسـبب توفر الوظائف، مما يعني أن هذه الأرقام تحمل مؤشرا سـلبيا عن أداء الاقتصاد السعودي وليـس العكس.

وتؤكد مراكز اقتصاد دولية أن تراجع البطالة بين السعوديين مؤخرا وفق ما تروج السلطات في المملكة كان مدفوعا جزئيا بخروج الكثيرين من دائرة القوى العاملـة، وهي أخبار غير مرحب بهـا بالنسـبة لولي العهد الذي وضع توليد فرص العمل للشـباب فـي قلب جدول أعماله.

وانخفض معدل البطالة إلى ٪7.11 في الربـــع الأول من عـــام 2021 مقارنة بــــ ٪6.12 في الربع الرابع قياسـيا في ذروة وباء كورونا، ومع ذلك، تراجعت مشاركة المواطنين في القـوى العاملة مـــن ٪2.51 في الربع الرابع من عـام 2020 إلى ٪5.49 فـــي الأشـــهر الثلاث الأولى من هذا العام، وهو أكبر انخفــاض منذ الانكماش الاقتصادي فـــي عام 2017.

وأدت أزمة تفشي فايروس كورونا العام الماضي إلى رفع بطالة المواطنين السعوديين إلى ٪4.15 -احصاءات رسمية مضللة- وسط شكاوى من سوء الأداء الحكومي والعجز عن وضع حلول جدية.

وحصر المسؤولون عددًا كبيرًا من المهن على السعوديين فقط وفرضوا رسومًا على الشركات التي توظف عمالًا أجانب -كجزء من جهد أوسع لاستبدال موظفين من آسيا وإفريقيا وأجزاء أخرى من العالم العربي بمواطنين.

كما يعمل ابن سلمان على تعديل اللوائح لمحاولة تعزيز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، على أمل أن يخلق كلاهما المزيد من فرص العمل للسعوديين.

ففي مقابلة تلفزيونية محلية في أبريل، توقع أن ينخفض ​​معدل البطالة في السعودية إلى أقل من 11٪ هذا العام، مما يعكس “انتعاشًا على شكل حرف V”، ويصل في النهاية إلى هدفه المتمثل في 7٪ بحلول عام 2030.

ويقول اقتصاديون إن هدف ابن سلمان غير واقعي مع دخول تضخم ديموغرافي للشباب إلى سوق العمل، مما يستلزم خلق ما لا يقل عن 150 ألف وظيفة جديدة كل عام من أجل الحفاظ على استقرار البطالة.

وفي الربع الأول، زادت بطالة الذكور بشكل طفيف إلى 7.2٪، بينما انخفض المعدل بين النساء إلى 21.2٪ من 24.4٪، في أعقاب اتجاه زيادة عدد النساء اللائي يعملن مع تراجع القيود الاجتماعية في الدولة الإسلامية المحافظة.

ولم تتضمن البيانات التي تم إصدارها مؤخرا عدد الموظفين حسب القطاع والجنسية – المؤشرات التي أبلغت عنها هيئة الإحصاء لسنوات – مما يجعل من الصعب تتبع خلق فرص العمل.

ففي الربع الرابع من العام الماضي، انخفض عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حتى مع انخفاض عدد العمال الأجانب في القطاع بأكثر من 100 ألف.

ولا تغيب أزمة البطالة في السعودية عن حديث المجالس ومواقع التواصل الاجتماعية في المملكة في ظل الغضب الشعبي على الفساد والفشل الحكومي في الملف الاقتصادي.

وأطلق خريجون سعوديون وسما جديدا #عاطل_الى_متى لتسليط الضوء على أزمة البطالة التي تتفاقم من عام إلى آخر.

وأعاد هؤلاء نشر مقاطع فيديو وتصريحات لولي العهد محمد بن سلمان الذي وعد بتحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء أزمة البطالة.

إذا صديقك عاطل لا تسمح له يحاسب عنك ! إذا صديقك عاطل لح عليه بالسؤال عن أحواله يمكن يكون محتاج و عزة نفسه تمنعه يطلب 💔 إذا صديقك عاطل ساعدة بالبحث عن عمل كموظف ولا تصير انت و الدهر عليه !#عاطل_الى_متى — Bander ☮️🇸🇦 (@JBanderj) August 4, 2021

#الزلفي #عاطل_الى_متى

هذا حالي مع الوظايف الي اقدم عليها .

"فوضت امري لله"

مسجل في جدارة من سبع سنين وفي هدف وفي نطاقات ومسجل في العمل عن بعد واتابع جميع هالمواقع واقدم على الوظايف الي تعلن اكثر ما وصلت له المقابله الشخصيه والله اني تعبت نفسيا 😞 عمري تجاوز الاربعين .@HRSD_SA pic.twitter.com/dd358u3SXJ — مبارك بن محمد ☕ (@zu_1424) August 3, 2021

المضحك المبكي الحكومه تسوي برامج لدعم العاطلين السعوديه عندها اكثر عدد برامج لدعم العاطلين بس اذا في امك خير خلي الشروط تنطبق عليك ولا برنامج راضي يقبلني لا حول ولا قوة إلا بالله #عاطل_الى_متى — absolut Bod . (@i00z11) August 1, 2021

من بداية ازمة كورونا الي الآن وانا عاطله ، خريجة جامعة سعود ومرتبة شرف وفي النهايه جالسه في البيت 💔💔 #عاطل_الى_متى — ‏ ݺ،امل⇡♪ ☕︎ (@amal_21a) July 29, 2021